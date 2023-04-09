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А сейчас мы видим, что русскую культуру, как и русский язык, носители этой самой культуры, пытаются насадить силой..

Цитата:Даже ты, выдавая такие перлы и являясь носителем русского языка, таким образом его продвигаешь и пропагандируешь. Откажись от русского языка, перестань на нем писать, много кто этому будет рад