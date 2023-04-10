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≡ За высунутые в окно автомобиля ноги полиция наказала костанайца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46553
За высунутые в окно автомобиля ноги полиция наказала костанайца
Отправлено: 10.04.23 - 11:48
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Привлечь к себе внимание на дороге таким образом несколько костанайцев решили вчера, 9 апреля. Видео, снятое на ул. Тауелсиздик, в редакцию "НГ" прислали читатели. Сегодня полиция прокомментировала поведение пассажиров автомобиля ВАЗ-2113.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1842
Re: За высунутые в окно автомобиля ноги полиция наказала...
Отправлено: 10.04.23 - 11:48
#1
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Часто по ночам вижу на перекрёстках девушек , танцуют, потом включается светофор , уезжают, соблазнительные почти одежды нет
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6004
Re: За высунутые в окно автомобиля ноги полиция наказала...
Отправлено: 10.04.23 - 12:34
#2
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Видимо зажигают внуки агашек маке-баке, это ещё цветочки, ягодки совсем скоро. Купленные дипломы, протекция в полном цвете,как говорится птицу видно в полете, что в гнезде видели то и покажут.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1520
За высунутые в окно автомобиля ноги полиция наказала костанайца
Отправлено: 10.04.23 - 13:03
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Видимо зажигают внуки агашек маке-баке


На ВАЗ-2113? :D
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