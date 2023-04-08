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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46551
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:54
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Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17528
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 09:39
#45
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Цитата:
ACROS:
наоборот: - они всегда подчёркивали - целостность границ незыблема и точка.

Ну разумеется, для них же Казахстан - лакомый кусок, а не кусочек) зачем им с кем то делить сферы влияния ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17528
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 09:41
#46
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Цитата:
ACROS:
но, теперь всё больше склоняюсь к ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ областных центров северных территории Казахстана.

И сразу север заживёт на полную катушку, и перестанет заглядываться на соседей :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17528
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 09:42
#47
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Цитата:
ACROS:
Они выражают неформально официальное мнение существующее в коридорах власти

Сильная мысль... :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 10:16
#48
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Цитата:
ACROS:
Проблему придумывают именно официальные российские чиновники, типа: Жириновский, Никонов и некто Федотов или Фёдоров, а не Госдеп. Я что то ни разу не слышал что Госдеп ведёт разговоры на эту тему, да и никто в мире не придумывает такие разговоры, кроме российских чиновников.


Цитировать самого себя не буду, отмечал за В.В.Жириновского при его жизни, что он вхож в высокие кабинеты, ранее имперские глашатые были, а он современный. Время от времени, такие современные глашатые делают вбросы, как говорил А.А.Венедиктов для ядерного и глубинного народа.

Кстати, великие россияне хотят В.В.Жириновского оживить в виртуальном пространстве, якобы станет нейросетью и продолжит давать прогнозы, отвечать на вопросы.

Не знаю, данную новость освещали ли грамотеи из ветки не из мира сего, поподробнее ниже по ссылке.

Здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1838
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 11:07
#49
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Не буду комментировать каждое слово в строку одно могу сказать, россияне бейтесь за то , что бы Вас уважали, иначе никак, просто чтобы уважалии
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1056
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 11:18
#50
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Цитата:
saba:
россияне бейтесь за то , что бы Вас уважали, иначе никак, просто чтобы уважалии

А зачем им твое уважение? Америкосам тоже, англичанам опять же и т.д. Сейчас уважают силу, особенно в международных делах.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24626
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 13:04
#51
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Цитата:
ACROS:
всегда был ПРОТИВ ( и сейчас тоже) всяких переименовании - но, теперь всё больше склоняюсь к ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ областных центров северных территории Казахстана.

То же самое.
Но имперский шовинизм в каждом таком противнике нового, будущего наших детей, пытается время повернуть вспять.
Что мы и видим по таким статьям.
Сегодня нам, как маленьким деткам, рассказали, какая плохая Америка и какая плохая Украина..
Завтра очередь дойдет и плохих рисунков, до цвета забора в твоем дворе, до того, что ты неправильно думаешь..
Все как в любимой автором России и все, мышеловка под такими красивыми словами пропагандистов , быстро захлопнется и мы станем искать врага уже не в Америке, а среди себя..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24626
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 13:23
#52
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Цитата:
saba:
россияне бейтесь за то , что бы Вас уважали, иначе никак,

Ну вот они бьются, в прямом смысле и что?
Кто уважает их за это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24626
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 13:35
#53
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Цитата:
Были попытки в Белоруссии, на очереди


Автор явно опять лукавит или пропагандирует Послушание власти, через такие примеры.
Интересно, на кого он больше похож из российских "оппозиционеров", на Рогозина, на Кириенко или Миронова из справедливой России?
То есть тов. Денисов сейчас, говоря нам как детям, что оппозиция в Беларуссии против произвола властей, это плохо и нам нужно склонить головы перед нашей властью и безропотно быть рабами что ли?
То есть тов. Денисов стал рупором нашей власти?
А может он был рупором ее все эти 30 лет, пока та власть погрязала в коррупции и воровстве?
И теперь примкнув к новой, нам как деткам объясняет что такое хорошо и что такое плохо...
А то мы сами вдруг зауважаем тех, кто хочет хоть что то изменить в стране и Господи, сами захотим перемен?

[Исправлено: 111, 09.04.2023 - 13:37]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7525
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 15:03
#54
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Цитата:
111:
Кто уважает их за это?

---Так думаю , что народу на это глубоко наплевать .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17528
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 23:44
#55
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Цитата:
Гога:
что народу на это глубоко наплевать .

Раньше, во времена советского союза, рядовые граждане США откровенно ненавидели СССР и его граждан, коммунизм и все с этим связанное. Россия как правопреемник получила такое отношение в наследство. Поэтому то, что происходит сейчас, мало изменило отношение запада в плане уважения. Короче, как раньше недолюбливали, так и теперь недолюбливают, ничего не поменялось.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24626
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 10.04.23 - 01:08
#56
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Цитата:
maxsaf:
Короче, как раньше недолюбливали, так и теперь недолюбливают, ничего не поменялось.

Кому кому, ну тебе, который помогает тому же Киеву, налогами и прочим, оружием, танками, обмундированием в борьбе с Россией, этого не понимать..
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