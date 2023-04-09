Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался. Читать новость
А сейчас мы видим, что русскую культуру, как и русский язык, носители этой самой культуры, пытаются насадить силой.. И тов. Бондаренко, говоря о русском языке России, пусть и дворянской, извилисто обходит эту точку соприкосновения, о которой просто глупо молчать, ибо сейчас это именно так. И потому такие статьи, обходящие непосредственные и прямые вопросы, сегодня вызывают минимум отторжение..
А почему силой, начали насаждать русскую культуру и русский язык, наверно потому, что это цивилизованным странам уже не нужно, только узконаправленным специалистам. Нам впрочем он так же не нужен, только по каким то рабочим моментам, поездкам, родственники у многих там живут и тд.. Ну а так, смысла в нем как и в российской культуре сегодня уже нет.. Я бы смело убрал все учебники из школ по русскому, и вместо них можно было бы ввести тот же украинский язык. Воистину Великая и смелая страна, со своей тысячилетней историей, культурой и обычаями. Это более интересно..
Было бы очень полезно увидеть круглый стол с привлечением русскоязычных и казахскоязычных специалистов,
Жизнь показывает в реальности и безо всяких столов, что крайне политизированная русская культура, русский мир, как и собственно русский язык нам уже не особо нужен.. От него только шарохаются в Казахстане..
-"Российская актриса Виктория Тарасова, получившая известность благодаря роли в сериале «Глухарь», сообщила, что столкнулась с травлей со стороны некоторых казахстанцев в связи с ее предстоящими гастролям в Караганде, передает Caravan.kz. Как пишут российские СМИ, некоторые казахстанские пользователи соцсетей призывают отменить ее выступление, отпуская гневные комментарии в адрес актрисы, называя ее «пропагандисткой» и «сепаратисткой».
С чем в принципе согласен и я. Нельзя насаждать культуру силой и кровью.. Вы там что, в Крестоносцев играть собрались? А спектакли русской культуре пришлось все таки отменить.. И правильно, зачем заниматься провокациями?
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