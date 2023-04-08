Отправлено: - 10:16

ACROS:

Проблему придумывают именно официальные российские чиновники, типа: Жириновский, Никонов и некто Федотов или Фёдоров, а не Госдеп. Я что то ни разу не слышал что Госдеп ведёт разговоры на эту тему, да и никто в мире не придумывает такие разговоры, кроме российских чиновников.

Цитата:Цитировать самого себя не буду, отмечал за В.В.Жириновского при его жизни, что он вхож в высокие кабинеты, ранее имперские глашатые были, а он современный. Время от времени, такие современные глашатые делают вбросы, как говорил А.А.Венедиктов для ядерного и глубинного народа.Кстати, великие россияне хотят В.В.Жириновского оживить в виртуальном пространстве, якобы станет нейросетью и продолжит давать прогнозы, отвечать на вопросы.Не знаю, данную новость освещали ли грамотеи из ветки не из мира сего, поподробнее ниже по ссылке.Здесь: