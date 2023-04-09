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≡ "Астана" в гостях победила "Тобол" и приблизилась к лидеру КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46551
"Астана" в гостях победила "Тобол" и приблизилась к лидеру КПЛ
Отправлено: 09.04.23 - 21:26
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Автором единственного гола стал лидер "Астаны" Марин Томасов. Одержав победу, "Астана" поднялась на второе место в турнирной таблице КПЛ, сместив оттуда "Тобол". От идущего первым "Кызыл-Жара" действующие чемпионы отстают теперь на три очка.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
199
Re: "Астана" в гостях победила "Тобол" и...
Отправлено: 09.04.23 - 21:26
#1
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Совершенно невнятная игра в атаке. Тобол кроме дальнего прострела в створ и пешей ходьбы ничем не запомнился. Ну и астанчане хорошо бегали, не давали свободы в штрафной. Пока наши пешеходы думают как продвинуть мяч до ворот, он уже перехвачен и бежит в противположную сторону
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