Re: "Астана" в гостях победила "Тобол" и...

Отправлено: - 21:26

Совершенно невнятная игра в атаке. Тобол кроме дальнего прострела в створ и пешей ходьбы ничем не запомнился. Ну и астанчане хорошо бегали, не давали свободы в штрафной. Пока наши пешеходы думают как продвинуть мяч до ворот, он уже перехвачен и бежит в противположную сторону