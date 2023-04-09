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≡ Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от Луки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46551
Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от Луки
Отправлено: 09.04.23 - 14:57
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Интересный факт, а аким города и области читают свои должностные обязанности? Где там прописано, что надо в рабочее время, вместе с подчинёнными идти махать граблями и метлами?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24623
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 14:57
#1
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Цитата:
Третье - почему аким области обещает построить новые дома подтопленикам? 


А как правильнее, бросить колхозников на произвол судьбы?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6003
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 20:16
#2
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Чтобы ни делали акимы, мне прямо мерещится двадцать или тридцать процентов откатов. Что со мной, это прямо беспокоит меня, може синдром какого-то недуга.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
60
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:21
#3
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Ну да!!!! Колхозники 21 века, тяжелее живут. В двадцатом сел на повозку или пешим в город. А теперь то асфальт кривой , то мама денег не прислала.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17525
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:22
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Чтобы ни делали акимы, мне прямо мерещится двадцать или тридцать процентов откатов. Что со мной, это прямо беспокоит меня, може синдром какого-то недуга.

Ха-ха) не у вас одного такой синдром :lol:
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
60
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:24
#5
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А на счёт подтопленых(утопленников) выплаты только тем кто там всю жизнь живёт.По тому что нет средств уехать. А кто сейчас понаехал, смотрите земельный кадастр.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
60
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:27
#6
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Интересно, а кто так за колхозников болеет????? Сейчас не колхозов. Это же пережитки прошлого столетия, страны которой нет :-P
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
60
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:29
#7
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А ещё к автору..... А при чем здесь христианское название в статье? Можно было назвать :::: А король то , ГОЛЫЙ
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
473
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:49
#8
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ну тут я с Ильясом солидарен на все 100. Добавить практически нечего. Вопросов масса, ответов нет. но Мы то знаем эти ответы.
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