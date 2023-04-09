Отправлено: - 21:22

сайлау курманов:

Чтобы ни делали акимы, мне прямо мерещится двадцать или тридцать процентов откатов. Что со мной, это прямо беспокоит меня, може синдром какого-то недуга.

Цитата:Ха-ха) не у вас одного такой синдром