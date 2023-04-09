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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46550
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
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Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24621
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
#1
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Цитата:
А как обстоит дело сейчас?


А сейчас мы видим, что русскую культуру, как и русский язык, носители этой самой культуры, пытаются насадить силой..
И тов. Бондаренко, говоря о русском языке России, пусть и дворянской, извилисто обходит эту точку соприкосновения, о которой просто глупо молчать, ибо сейчас это именно так.
И потому такие статьи, обходящие непосредственные и прямые вопросы, сегодня вызывают минимум отторжение..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24621
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 13:21
#2
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А почему силой, начали насаждать русскую культуру и русский язык, наверно потому, что это цивилизованным странам уже не нужно, только узконаправленным специалистам.
Нам впрочем он так же не нужен, только по каким то рабочим моментам, поездкам, родственники у многих там живут и тд..
Ну а так, смысла в нем как и в российской культуре сегодня уже нет..
Я бы смело убрал все учебники из школ по русскому, и вместо них можно было бы ввести тот же украинский язык.
Воистину Великая и смелая страна, со своей тысячилетней историей, культурой и обычаями.
Это более интересно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7525
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 13:35
#3
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Цитата:
111:
них можно было бы ввести тот же украинский язык.

----Может уж лучше китайский ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24621
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 13:42
#4
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Цитата:
Гога:
Может уж лучше китайский ?

Китайский уже успешно изучают лет 20.
Да, наряду с русским, китайский язык так же необходим узким специалистам, ну и просто как соседям.
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