Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы. Читать новость
ACROS: Проблему придумывают именно официальные российские чиновники, типа: Жириновский, Никонов и некто Федотов или Фёдоров, а не Госдеп. Я что то ни разу не слышал что Госдеп ведёт разговоры на эту тему, да и никто в мире не придумывает такие разговоры, кроме российских чиновников.
Цитировать самого себя не буду, отмечал за В.В.Жириновского при его жизни, что он вхож в высокие кабинеты, ранее имперские глашатые были, а он современный. Время от времени, такие современные глашатые делают вбросы, как говорил А.А.Венедиктов для ядерного и глубинного народа.
Кстати, великие россияне хотят В.В.Жириновского оживить в виртуальном пространстве, якобы станет нейросетью и продолжит давать прогнозы, отвечать на вопросы.
Не знаю, данную новость освещали ли грамотеи из ветки не из мира сего, поподробнее ниже по ссылке.
ACROS: всегда был ПРОТИВ ( и сейчас тоже) всяких переименовании - но, теперь всё больше склоняюсь к ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ областных центров северных территории Казахстана.
То же самое. Но имперский шовинизм в каждом таком противнике нового, будущего наших детей, пытается время повернуть вспять. Что мы и видим по таким статьям. Сегодня нам, как маленьким деткам, рассказали, какая плохая Америка и какая плохая Украина.. Завтра очередь дойдет и плохих рисунков, до цвета забора в твоем дворе, до того, что ты неправильно думаешь.. Все как в любимой автором России и все, мышеловка под такими красивыми словами пропагандистов , быстро захлопнется и мы станем искать врага уже не в Америке, а среди себя..
Автор явно опять лукавит или пропагандирует Послушание власти, через такие примеры. Интересно, на кого он больше похож из российских "оппозиционеров", на Рогозина, на Кириенко или Миронова из справедливой России? То есть тов. Денисов сейчас, говоря нам как детям, что оппозиция в Беларуссии против произвола властей, это плохо и нам нужно склонить головы перед нашей властью и безропотно быть рабами что ли? То есть тов. Денисов стал рупором нашей власти? А может он был рупором ее все эти 30 лет, пока та власть погрязала в коррупции и воровстве? И теперь примкнув к новой, нам как деткам объясняет что такое хорошо и что такое плохо... А то мы сами вдруг зауважаем тех, кто хочет хоть что то изменить в стране и Господи, сами захотим перемен?
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