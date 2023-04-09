Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?

Отправлено: - 13:21

А почему силой, начали насаждать русскую культуру и русский язык, наверно потому, что это цивилизованным странам уже не нужно, только узконаправленным специалистам.

Нам впрочем он так же не нужен, только по каким то рабочим моментам, поездкам, родственники у многих там живут и тд..

Ну а так, смысла в нем как и в российской культуре сегодня уже нет..

Я бы смело убрал все учебники из школ по русскому, и вместо них можно было бы ввести тот же украинский язык.

Воистину Великая и смелая страна, со своей тысячилетней историей, культурой и обычаями.

Это более интересно..