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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46559
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
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Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24649
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
#1
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Цитата:
А как обстоит дело сейчас?


А сейчас мы видим, что русскую культуру, как и русский язык, носители этой самой культуры, пытаются насадить силой..
И тов. Бондаренко, говоря о русском языке России, пусть и дворянской, извилисто обходит эту точку соприкосновения, о которой просто глупо молчать, ибо сейчас это именно так.
И потому такие статьи, обходящие непосредственные и прямые вопросы, сегодня вызывают минимум отторжение..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24649
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 13:21
#2
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А почему силой, начали насаждать русскую культуру и русский язык, наверно потому, что это цивилизованным странам уже не нужно, только узконаправленным специалистам.
Нам впрочем он так же не нужен, только по каким то рабочим моментам, поездкам, родственники у многих там живут и тд..
Ну а так, смысла в нем как и в российской культуре сегодня уже нет..
Я бы смело убрал все учебники из школ по русскому, и вместо них можно было бы ввести тот же украинский язык.
Воистину Великая и смелая страна, со своей тысячилетней историей, культурой и обычаями.
Это более интересно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7526
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 13:35
#3
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Цитата:
111:
них можно было бы ввести тот же украинский язык.

----Может уж лучше китайский ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24649
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 13:42
#4
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Цитата:
Гога:
Может уж лучше китайский ?

Китайский уже успешно изучают лет 20.
Да, наряду с русским, китайский язык так же необходим узким специалистам, ну и просто как соседям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24649
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 17:41
#5
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Цитата:
Было бы очень полезно увидеть круглый стол с привлечением русскоязычных и казахскоязычных специалистов,


Жизнь показывает в реальности и безо всяких столов, что крайне политизированная русская культура, русский мир, как и собственно русский язык нам уже не особо нужен..
От него только шарохаются в Казахстане..

-"Российская актриса Виктория Тарасова, получившая известность благодаря роли в сериале «Глухарь», сообщила, что столкнулась с травлей со стороны некоторых казахстанцев в связи с ее предстоящими гастролям в Караганде, передает Caravan.kz.
Как пишут российские СМИ, некоторые казахстанские пользователи соцсетей призывают отменить ее выступление, отпуская гневные комментарии в адрес актрисы, называя ее «пропагандисткой» и «сепаратисткой».


С чем в принципе согласен и я.
Нельзя насаждать культуру силой и кровью..
Вы там что, в Крестоносцев играть собрались?
А спектакли русской культуре пришлось все таки отменить..
И правильно, зачем заниматься провокациями?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
260
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 22:03
#6
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как и собственно русский язык нам уже не особо нужен.. Ну так думать и писать может только человек с 2 коридорами церковно приходской школы, не более! Молодец! Блеснул знаниями...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 23:36
#7
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Цитата:
111:
А сейчас мы видим, что русскую культуру, как и русский язык, носители этой самой культуры, пытаются насадить силой..

Даже ты, выдавая такие перлы и являясь носителем русского языка, таким образом его продвигаешь и пропагандируешь. Откажись от русского языка, перестань на нем писать, много кто этому будет рад :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3424
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 00:14
#8
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Цитата:
maxsaf:
Даже ты, выдавая такие перлы и являясь носителем русского языка, таким образом его продвигаешь и пропагандируешь. Откажись от русского языка, перестань на нем писать, много кто этому будет рад



:lol: :lol: :lol:
Сейчас он покраснел до самых мозгов, хотя, может и не дошло!
А если дошло, то всё равно "не наступит на горло собственной песне" - казахского-то не знает, чтобы всю голубую муть тут выкладывать!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24649
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 01:05
#9
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Цитата:
maxsaf:
Даже ты, выдавая такие перлы и являясь носителем русского языка,

Мне уже поздно, переучиваться..
Ну я более стар, и как ты, не могу переучиться на английский язык ради смены Родины..
Потому что Родину не размениваю, как бы там не было..
Мне это не нужно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 02:01
#10
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Цитата:
111:
и как ты, не могу переучиться на английский язык ради смены Родины..

Переучись на казахский ради того чтобы не пришлось менять Родину :lol: или ты не уважаешь ни гос. язык, ни соплеменников, ни страну?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13635
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 09:55
#11
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Цитата:
Таким образом для народов Советского Союза русский язык де-факто становился мостом в мировую культуру


ой
ну захватили бы среднюю азию британцы или французы и английский или французский профессор сейчас доказывал бы что английский/французский языки стали для местных мостом в мировую культуру)) ну старая же колониальная песня ну что вы тут разводите?))
Цитата:
Более того, русский язык стал своего рода ракетой-носителем, которая выносила на общесоюзную, а то и на мировую орбиту заметные произведения разных народов. Имена Чингиза Айтматов, Кайсына Кулиева, Олжаса Сулейменова и многих иных были на слуху у миллионов.

ту советскую политику можно сравнить с современной западной повесточкой вот точь в точь же
сейчас на западе политика мульти культурности и инклюзивности для всех наций и народов чтобы эти народы не бузили и не возмущались когда богатые белые дяди из банков обирают их до нитки то же самое было и в ссср, вот тебе балет, вот тебе кинематограф вот мы твоих писателей и поэтов миллионными тиражами выпускаем! вишь как хорошо же! главное не возмущайся и не бузи! и не в коем случае не слушай радио америки))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1849
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 12:03
#12
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Абайку не читаю просто не нравится,говорил вчера на казахском, минут 30, я продукт советский, когда я переехал в КЖБИ, в моём доме была одна казахская семья, то есть мы , в классе было два ученика казаха, второй даже не понимал
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13635
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 15:50
#13
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Цитата:
saba:
Абайку не читаю просто не нравится,

не читаю но осуждаю поэтому и не нравится)
классика)
Цитата:
saba:
когда я переехал в КЖБИ, в моём доме была одна казахская семья, то есть мы , в классе было два ученика казаха, второй даже не понимал

да хорошая история-показательная
в Казахской ССР населения в честь кого и названа союзная республика было в меньшинстве да еще и дети язык национальный не знали)причем до революции коренных тут было 90% по отношению к переселенцам-крестьянам, куда же потом коренные делись то?) ну это так к разговору "мы вам тут все построили и книжки издавали"))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 20:43
#14
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Цитата:
abaika95:
в Казахской ССР населения в честь кого и названа союзная республика было

Давайте разбираться. Тут выкладывали документ, что коренные тут были киргизы. Это во-первых. А во вторых по-казахски пишется Казакстан, то есть в честь казаков) слишком уж много нестыковок :lol:
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