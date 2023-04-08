Отправлено: - 19:17

сайлау курманов:

На моей памяти Жириновский и Солженицын никого не боясь заявляли о русских землях северного Казахстана, да и в кулуарах Госдумы и прочих властных структур тоже ведутся откровенные разговоры на заданную тему. Даже сам Путин как-то заметил что у казахов не было государства. Теперь надо с этим как-то уживаться и как видим руководство страны пытается не прогнуться под тяжестью ситуации, даже вести самостоятельную от России политику. Только надежда на опыт как бывшего дипломата Токаев сможет отрегулировать эту проблему, хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...

Цитата:Пока нет единого союза РФ и РБ, переговоры о тесной интеграции ведут более более 20 лет, неоднократно обсуждали ранее, процитирую отрывки от 2021 года:Кайрат стайер: За Беларусь неоднократно на форуме отмечали, что субсидируется Россией. РБК в 2017 году отмечала: МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год.Кайрат стайер: Понятно, что Белорусь дотационный регион и далее будет таким. Продукты экспортируемые качественные, они ГОСТ советские сохранили, при этом на себестоимость туда заведомо вложены скрытые выделяемые средства. Сырую нефть перерабатывают, конечные продукты оставляют себе и на экспорт направляют, доходы. Газ по сниженным ценам приобретают.Кайрат стайер: На мой взгляд, полноценной тесной интеграции пока нет, не организованы наднациональные органы. В настоящее время ВВП Беларуси на душу населения составляет 7,03 тыс. долларов США. Соответственно РФ равна 11,27 тыс. долларов США.Подробнее здесь: