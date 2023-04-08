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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46548
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:54
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Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1657
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:18
#30
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Цитата:
yudjin:
Тема про состояние вооруженных сил России или другая?

Тема - про заявление, которое наделало много шума в Казахстане. Модераторов прошу впредь удалять отклонения от темы.
. Цитата:
111:
Это не нарушение правил сайта, проводить бездоказательную пропаганду?

Уточню у автора статьи, откуда у него эта информация.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24614
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:21
#31
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Жить тогда неохота было.
Сплошное отчаяние.
Ни хаты, ни двора, ни кола..
И этот Ельбасы на Пульманах да на самолетах по всему миру..
Там и не надо никакого Госдепа и никакого Киева, чтобы понять, что ты не хочешь жить в этой стране..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24614
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:23
#32
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Мечта была, собрать 100 тысяч долларов и свалить в Германию..
Вот до чего нас довела власть тогда.
Да, и были разговоры, постоянные, среди простого народа.
Пока те, которые были при власти, утверждают, что этого всего не было..

[Исправлено: 111, 08.04.2023 - 13:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24614
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:29
#33
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Спасибо хоть форуму, попрятались тут, начали писать что то, это как развлечение, но отвлечение было все же от жизни такой.
Так бы без него может тоже, что то взяли в руки и начали что то нехорошее делать..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 19:17
#34
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Цитата:
сайлау курманов:
На моей памяти Жириновский и Солженицын никого не боясь заявляли о русских землях северного Казахстана, да и в кулуарах Госдумы и прочих властных структур тоже ведутся откровенные разговоры на заданную тему. Даже сам Путин как-то заметил что у казахов не было государства. Теперь надо с этим как-то уживаться и как видим руководство страны пытается не прогнуться под тяжестью ситуации, даже вести самостоятельную от России политику. Только надежда на опыт как бывшего дипломата Токаев сможет отрегулировать эту проблему, хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...


Пока нет единого союза РФ и РБ, переговоры о тесной интеграции ведут более более 20 лет, неоднократно обсуждали ранее, процитирую отрывки от 2021 года:

Кайрат стайер: За Беларусь неоднократно на форуме отмечали, что субсидируется Россией. РБК в 2017 году отмечала: МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год.

Кайрат стайер: Понятно, что Белорусь дотационный регион и далее будет таким. Продукты экспортируемые качественные, они ГОСТ советские сохранили, при этом на себестоимость туда заведомо вложены скрытые выделяемые средства. Сырую нефть перерабатывают, конечные продукты оставляют себе и на экспорт направляют, доходы. Газ по сниженным ценам приобретают.

Кайрат стайер: На мой взгляд, полноценной тесной интеграции пока нет, не организованы наднациональные органы. В настоящее время ВВП Беларуси на душу населения составляет 7,03 тыс. долларов США. Соответственно РФ равна 11,27 тыс. долларов США.

Подробнее здесь:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4155
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 19:25
#35
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4155
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 19:42
#36
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Цитата:
111:
О, пошла пропаганда против Запада..


Да, это наверное и наши и придумали: - что бы отвлечь через чур активных и явно недовольных от итогов выборов депутатов Мажлиса.
Переключить внимание населения, так сказать. Грубая, даже можно сказать, топорная работа отдела внутренней политики.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4155
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 19:44
#37
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Цитата:
yudjin:
страх руководит всякими перуашевыми, плевать на историю, придумаем ЖАНА.


Не Перуашев придумал Жана Казахстан.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 19:54
#38
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4155
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 20:52
#39
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Цитата://Проблему придумывают в недрах Госдепа,//

Проблему придумывают именно официальные российские чиновники, типа: Жириновский, Никонов и некто Федотов или Фёдоров, а не Госдеп.
Я что то ни разу не слышал что Госдеп ведёт разговоры на эту тему, да и никто в мире не придумывает такие разговоры, кроме российских чиновников.
Так что Денисову как то нужно ЧЁТЧЕ и не так ОДНОСТОРОННЕ выражать свои мысли: - не валить с больной головы на здоровую, как говориться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24614
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 22:37
#40
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Цитата:
И наша с вами задача - не поддаваться на провокации, не оставаться к ним равнодушными, а помогать нашим «АБВГД» обнаруживать разносчиков заразы и самим пресекать подлые намерения. Не знаю, построим ли


Как то похоже это очень похоже и где то я видел..
Неужели у подсадных типа оппозиционеров?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1837
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 07:35
#41
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Цитата:
Vit:
Наша с тобой цель что б мой сын и твой не когда не пошли убивать друг друга из за улицы, города, области .

Святые слова
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1837
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 07:37
#42
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Цитата:
ACROS:
Проблему придумывают именно официальные российские чиновники, типа: Жириновский, Никонов и некто Федотов или Фёдоров,

Слава Аллаху они пока не во власти в России
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17524
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 07:58
#43
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Цитата:
saba:
Слава Аллаху они пока не во власти в России

Если бы они были во власти, то они скорее всего этого бы не говорили. Их риторика соответствовала занимаемой должности.

[Исправлено: maxsaf, 09.04.2023 - 07:59]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4155
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 09.04.23 - 08:05
#44
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Цитата:
saba:
не во власти


Они выражают неформально официальное мнение существующее в коридорах власти: - на всяких ток-шоу и прочих публичных мероприятиях всегда ест цензура.
Дыма без огня не бывает.
И когда автор вливает нам в уши о детской невинности российских политиков и алчности Госдепа ( эти тоже не святые)- то поневоле вопрос - а всегда ли обьективно пишет он свои публикации ??
Ни одна из супердержав (Китай, США) никогда не вели речь о отделении северных территории от Казахстана, наоборот: - они всегда подчёркивали - целостность границ незыблема и точка.

Я всегда был ПРОТИВ ( и сейчас тоже) всяких переименовании - но, теперь всё больше склоняюсь к ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ областных центров северных территории Казахстана.
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