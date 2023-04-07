Отправлено: - 09:55





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48538 То есть курилки разрешены, но там можно курить сигареты и парить вейпы, однако курить кальян нельзя.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48538 в общем зале курят за соседними столиками, что очень не нравится некурящим.Источник:

Цитата:Я не пойму логики - сигареты и вейпы у человека всегда с собой и человек в любой момент может затянуться. Кальян курят не настолько часто, но при этом его запрещают?Цитата:А не логичнее было бы обязать разделять залы для курящих и не курящих?