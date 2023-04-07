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≡ «Мораторий выше закона» - Почему в Казахстане курят кальян в общественных местах, несмотря на запрет?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46548
«Мораторий выше закона» - Почему в Казахстане курят кальян в общественных местах, несмотря на запрет?
Отправлено: 07.04.23 - 09:55
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В феврале и марте костанайцы сообщали «НГ», что в заведениях города зачастую при заказе еды и напитков также предлагают и кальян, и в общем зале другие люди курят за соседними столиками, что очень не нравится некурящим.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15647
Re: «Мораторий выше закона» - Почему в Казахстане курят кальян в...
Отправлено: 07.04.23 - 09:55
#1
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Цитата:
То есть курилки разрешены, но там можно курить сигареты и парить вейпы, однако курить кальян нельзя.

Источник:

Я не пойму логики - сигареты и вейпы у человека всегда с собой и человек в любой момент может затянуться. Кальян курят не настолько часто, но при этом его запрещают?

Цитата:
в общем зале курят за соседними столиками, что очень не нравится некурящим.

Источник:

А не логичнее было бы обязать разделять залы для курящих и не курящих?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
«Мораторий выше закона» - Почему в Казахстане курят кальян в общественных местах, несмотря на запрет?
Отправлено: 07.04.23 - 09:59
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Ваще по фиг, не курю. И слов таких незнаю даже, вайпы и тд.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1172
Re: «Мораторий выше закона» - Почему в Казахстане курят кальян в...
Отправлено: 07.04.23 - 16:43
#3
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Как-то были на концерте в Челентано по Гоголя. Сказать ужас-ничего не сказать. Подвальное помещение,везде кругом курят кальян,вентиляция вообще мёртвая.. До середины концерта досидели и убежали. Сидя там,вспомнил трагедию в Хромой лошади,помните? Выбежать из подвала при пожаре,думаю,не всем получится.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4154
Re: «Мораторий выше закона» - Почему в Казахстане курят кальян в...
Отправлено: 08.04.23 - 21:33
#4
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Цитата://Там был «Атамекен»//

Всегда говорил что этот полукриминальный-кулибаевский Атамекен - создан в старом казахстане для лоббирования интересов семейки, таким же остался и в новом казахстане.

Для решения всех ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ вопросов по закону - существует отделы предпринимательства при акиматах: - вопрос - для чего Назарбаев создал этот Атамекен и отдал его на откуп своему зятю Кулибаеву ??: - козе понятно - для решения семейных вопросов.
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