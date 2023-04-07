Re: Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные...

Отправлено: - 21:15

Этот Жигули должен ПОДАТЬ в отставку, так же как и Даулет Турлыханов и Серик Сапиев - все они вольно или невольно, оказались в плохих ситуациях компрометирующие их как политиков, или из-за себя или же из-за родных, но как ЧЕСТНЫЕ и ПОРЯДОЧНЫЕ чиновники должны отказаться от своих кресел, во имя нового Казахстана ( слишком патетично, но это так).

Партия Аманат и Ауыл - должна дать ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ оценку этим вновь избранным депутатам и вывести их из партийного списка депутатов как скомпрометировавших высокое звание депутата Мажлиса.