Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы. Читать новость
Жить тогда неохота было. Сплошное отчаяние. Ни хаты, ни двора, ни кола.. И этот Ельбасы на Пульманах да на самолетах по всему миру.. Там и не надо никакого Госдепа и никакого Киева, чтобы понять, что ты не хочешь жить в этой стране..
Мечта была, собрать 100 тысяч долларов и свалить в Германию.. Вот до чего нас довела власть тогда. Да, и были разговоры, постоянные, среди простого народа. Пока те, которые были при власти, утверждают, что этого всего не было..
Спасибо хоть форуму, попрятались тут, начали писать что то, это как развлечение, но отвлечение было все же от жизни такой. Так бы без него может тоже, что то взяли в руки и начали что то нехорошее делать..
сайлау курманов: На моей памяти Жириновский и Солженицын никого не боясь заявляли о русских землях северного Казахстана, да и в кулуарах Госдумы и прочих властных структур тоже ведутся откровенные разговоры на заданную тему. Даже сам Путин как-то заметил что у казахов не было государства. Теперь надо с этим как-то уживаться и как видим руководство страны пытается не прогнуться под тяжестью ситуации, даже вести самостоятельную от России политику. Только надежда на опыт как бывшего дипломата Токаев сможет отрегулировать эту проблему, хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...
Пока нет единого союза РФ и РБ, переговоры о тесной интеграции ведут более более 20 лет, неоднократно обсуждали ранее, процитирую отрывки от 2021 года:
Кайрат стайер: За Беларусь неоднократно на форуме отмечали, что субсидируется Россией. РБК в 2017 году отмечала: МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год.
Кайрат стайер: Понятно, что Белорусь дотационный регион и далее будет таким. Продукты экспортируемые качественные, они ГОСТ советские сохранили, при этом на себестоимость туда заведомо вложены скрытые выделяемые средства. Сырую нефть перерабатывают, конечные продукты оставляют себе и на экспорт направляют, доходы. Газ по сниженным ценам приобретают.
Кайрат стайер: На мой взгляд, полноценной тесной интеграции пока нет, не организованы наднациональные органы. В настоящее время ВВП Беларуси на душу населения составляет 7,03 тыс. долларов США. Соответственно РФ равна 11,27 тыс. долларов США.
Денисов как русскоязычный защищает своих русскоязычных - Жириновский, Никонов, какой то Федотов - это не Госдеп, а российские официальные чиновники. Этот Денисов, он что не разбирается в американских и русских фамилиях ?? Что он тут по ушам воду льёт ??
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