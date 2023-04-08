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≡ Поставьте дорожный знак "Пешеходный переход"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46555
Поставьте дорожный знак "Пешеходный переход"
Отправлено: 08.04.23 - 16:04
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На улице Киевской - угол Красносельской был знак "Пешеходный переход" по обоим сторонам. Но после Нового года знак, который находился возле онкологии, сбила машина и его демонтировали.
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
163
Re: Поставьте дорожный знак "Пешеходный переход"
Отправлено: 08.04.23 - 16:04
#1
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Это перекресток Кубеева и Красносельской, а не Киевской улицы. Согласен, там онкологическая больница, дальше школа детского творчества, а знака нет. Полиция объявила борьбу с пешеходными переходами, но не все факторы учитывают, снимая знаки. Тут въезд в город с Корейского моста, поэтому знак должен напоминать водителю, что он в городе и ходят пешеходы, а не на трассе, где таких знаков практически нет.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1520
Re: Поставьте дорожный знак "Пешеходный переход"
Отправлено: 08.04.23 - 18:01
#2
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Цитата:
пешеход:
поэтому знак должен напоминать водителю, что он в городе и ходят пешеходы


Для этого существуют знаки 5.22 и 5.22А: "Начало населенного пункта". А пешеходы пусть ходят по пешеходному переходу, там где он есть.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1328
Re: Поставьте дорожный знак "Пешеходный переход"
Отправлено: 08.04.23 - 20:12
#3
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Автор капец как ошибся с улицами. Теперь эта «новость» будет неделями висеть в народных, вводя в заблуждение читателей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Re: Поставьте дорожный знак "Пешеходный переход"
Отправлено: 08.04.23 - 20:22
#4
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Да тут куча ошибок) во первых не из тобыла а из затобольска!
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