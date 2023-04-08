Re: Поставьте дорожный знак "Пешеходный переход"

Отправлено: - 16:04

Это перекресток Кубеева и Красносельской, а не Киевской улицы. Согласен, там онкологическая больница, дальше школа детского творчества, а знака нет. Полиция объявила борьбу с пешеходными переходами, но не все факторы учитывают, снимая знаки. Тут въезд в город с Корейского моста, поэтому знак должен напоминать водителю, что он в городе и ходят пешеходы, а не на трассе, где таких знаков практически нет.