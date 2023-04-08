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≡ Он придет и приведет за собой весну - Апрельский лед для нашего рыболова, как горячий поцелуй перед расставанием
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46548
Он придет и приведет за собой весну - Апрельский лед для нашего рыболова, как горячий поцелуй перед расставанием
Отправлено: 08.04.23 - 15:42
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В отличие от прошлых лет, когда на нашем Косколе можно было ловить средних размеров карасика всю зиму, в этом сезоне до недавнего времени здешний карасиный народ интереса к мормышкам и крючкам не проявлял. Наши рыболовы ездили сюда ловить щуку, поголовье которой здесь заметно приумножилось, и томились в нетерпении: сулит ли «последний» лед Косколя традиционные щедрые карасиные уловы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12177
Re: Он придет и приведет за собой весну - Апрельский лед для...
Отправлено: 08.04.23 - 15:42
#1
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Шурину звоню. Че поедим? Он ты че хочешь утонуть? ( он заядлый рыбак) круче чем соня.) люди не слушайте Соню . Она обезбашена однозначно. Утонет и вас за собой заберёт. Лёд ещё не ушёл. Сидите дома
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