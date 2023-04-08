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В отличие от прошлых лет, когда на нашем Косколе можно было ловить средних размеров карасика всю зиму, в этом сезоне до недавнего времени здешний карасиный народ интереса к мормышкам и крючкам не проявлял. Наши рыболовы ездили сюда ловить щуку, поголовье которой здесь заметно приумножилось, и томились в нетерпении: сулит ли «последний» лед Косколя традиционные щедрые карасиные уловы.