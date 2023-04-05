Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка. Читать новость
Kairat stayer: На мой взгляд, если как вы заявляете, что у владельцев гаражей отсутствуют правоустанавливающие документы, типа заключения по отводу земельного участка под гаражи и.т.д. Тогда, получается они действительно незаконно установлены, возможно хозяевам гаражей, местным органам власти следует вручить предписания, чтобы убрали своё имущество, с указанием конкретных сроков. В случае не исполнения предписания, вывезти самим. Если, отдельные гаражи бесхозные, решением суда объявит их таковыми и также местным органам власти вывезти.
Kairat stayer: В настоящее время в Алматы правом на установку временных металлических гаражей...
Ниже по ссылке за Алматы, там отмечено, что в 2018 году чиновники отпиской занимались, типа гражданам необходимо обратиться в специализированную территориальную земельную инспекцию г. Алматы либо в управление земельных отношений г. Алматы для уточнения назначения земельных участков, находящихся под металлическими гаражами, и их срока давности.
Автор заметки негодуя говорит: Тут возникает вопрос: а почему жители должны сами инициировать вопрос сноса подобных строений? Выяснять личность владельца и прочие сведения? Хочется надеяться, что руководство городского акимата сможет решить эту проблему.
Акимат Костаная предоставил комментарий: "В ходе мониторинга картографической автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра Республики Казахстан были выявлены неоформленные земельные участки под гаражами в районе улицы Гагарина, 17-23. В связи с этим 16.01.2023 года РГУ «Департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель государственным инспектором Камаловым Б.К. проведена внеплановая проверка на предмет незаконного занятия земель государственной собственности. В ходе проверки были установлены факты незаконного занятия земель государственной собственности, вручены предписания об устранении нарушений земельного законодательства, а именно об освобождении самовольно захваченных земельных участков девяти физическим лицам. В настоящее время ведется претензионная работа по истребованию указанного земельного участка, в случае отказа в освобождении акиматом города Костаная будет произведен демонтаж самовольно установленных гаражей. В дальнейшем местным исполнительным органом будет проводиться мониторинг за исполнением вышеуказанных предписаний".
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