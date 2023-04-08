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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46545
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:54
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Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9093
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:40
#15
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Тема про состояние вооруженных сил России или другая? Модераторы модераторствуйте как положено!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12170
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:44
#16
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Цитата:
Сабыр:

Я как то писал . Слезы на глазах были когда видел пацаноа молодых ехавших на Украину . Я мужик взрослый. Я просто представил если не дай бог мой сын поедит убивать . Стоял на стоянке и в кафе сидели щеглы в форме. По факту пацаны! Едут умерать.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1172
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:44
#17
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Цитата:
yudjin:
Тема про состояние

Тема про то,что нам не стоит боятся,с аргументацией.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1172
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:46
#18
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Цитата:
Vit:
пацаны! Едут умерать

Это нормально?? У меня сыну 25 лет и путину я бы его точно не отдал! За что гибнут,для чего ноги свои там оставляют..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17518
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:46
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...

Опасно шутите :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1172
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:47
#20
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Всё они НАТО боялись,так а чего добились?? От Спб в 80км теперь это страшное НАТО. И чё?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12170
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:54
#21
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Цитата:
Сабыр:
Наша с тобой цель что б мой сын и твой не когда не пошли убивать друг друга из за улицы, города, области . Я буду делать со своей стороны а ты со своей . Это наша миссия.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24595
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:55
#22
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Вот не надо врать.
Вы жили припеваюче.
В моем кругу это было и да, хотелось порой этого..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24595
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:56
#23
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Цитата:
Проблему придумывают в недрах Госдепа


О, пошла пропаганда против Запада..
Как быстро то вы ее поймали..
Хотите как в России, за критику власти всех сажать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24595
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:02
#24
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Цитата:
Сегодня получил сообщение, что один из выступавших в обращении живет в Киеве, и весь ролик не казахстанского происхождения. 


Опять ложь.
Где ролик или ссылка?
Это не нарушение правил сайта, проводить бездоказательную пропаганду?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17518
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:04
#25
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Цитата:
 и весь ролик не казахстанского происхождения

Ну видно же, что снят ролик в каком-то учреждении местном, по оформлению. И людей извиняющихся на видео тоже не в Киеве нашли, местные чудики.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24595
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:08
#26
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Цитата:
Vit:
думаю эти вещи идут не от людей простых, а

Да ладно уже...
Меня за это сколько терли тут..
Когда я проклинал наши верхи и хотел жить отдельно..
Об этом говорили именно простые люди..
Никто из шишек или бывших шишек никогда не подымал этой темы..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12170
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:11
#27
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Цитата:
111:
Ты че уже в рудный приехал ? Хорош брехать то уже. Не кто тебя не в детстве, не щас не трогал. Ты сам себе на выдумывал проблему
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24595
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:14
#28
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Цитата:
И наша с вами задача - не поддаваться на провокации, н


И зачем вы тов. Денисов поддались и распространяете заведомые фейки тут?
Я об этом вообще не знал, от слова Совсем..
Так, слышал краем уха, но мне это балабольство не интересно.
Зачем вы тут теперь распространяете это?
Я вот ни разу не поддался и даже не комментировал эту ерунду..
Хотя казалось бы, комментирую всё..
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