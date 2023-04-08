Отправлено: - 13:14

И наша с вами задача - не поддаваться на провокации, н

Цитата:И зачем вы тов. Денисов поддались и распространяете заведомые фейки тут?Я об этом вообще не знал, от слова Совсем..Так, слышал краем уха, но мне это балабольство не интересно.Зачем вы тут теперь распространяете это?Я вот ни разу не поддался и даже не комментировал эту ерунду..Хотя казалось бы, комментирую всё..