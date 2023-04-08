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Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
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Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:54
Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы.
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- Сообщений:
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Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:40
Тема про состояние вооруженных сил России или другая? Модераторы модераторствуйте как положено!
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:44
Цитата:
Я как то писал . Слезы на глазах были когда видел пацаноа молодых ехавших на Украину . Я мужик взрослый. Я просто представил если не дай бог мой сын поедит убивать . Стоял на стоянке и в кафе сидели щеглы в форме. По факту пацаны! Едут умерать.
Сабыр:
Я как то писал . Слезы на глазах были когда видел пацаноа молодых ехавших на Украину . Я мужик взрослый. Я просто представил если не дай бог мой сын поедит убивать . Стоял на стоянке и в кафе сидели щеглы в форме. По факту пацаны! Едут умерать.
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:44
Цитата:
Тема про то,что нам не стоит боятся,с аргументацией.
yudjin:
Тема про состояние
Тема про состояние
Тема про то,что нам не стоит боятся,с аргументацией.
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:46
Цитата:
Это нормально?? У меня сыну 25 лет и путину я бы его точно не отдал! За что гибнут,для чего ноги свои там оставляют..
Vit:
пацаны! Едут умерать
пацаны! Едут умерать
Это нормально?? У меня сыну 25 лет и путину я бы его точно не отдал! За что гибнут,для чего ноги свои там оставляют..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:46
Цитата:
Опасно шутите
сайлау курманов:
хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...
хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...
Опасно шутите
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:47
Всё они НАТО боялись,так а чего добились?? От Спб в 80км теперь это страшное НАТО. И чё?
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:54
Цитата:
Сабыр:Наша с тобой цель что б мой сын и твой не когда не пошли убивать друг друга из за улицы, города, области . Я буду делать со своей стороны а ты со своей . Это наша миссия.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:55
Вот не надо врать.
Вы жили припеваюче.
В моем кругу это было и да, хотелось порой этого..
Вы жили припеваюче.
В моем кругу это было и да, хотелось порой этого..
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:56
Цитата:
О, пошла пропаганда против Запада..
Как быстро то вы ее поймали..
Хотите как в России, за критику власти всех сажать?
Проблему придумывают в недрах Госдепа
О, пошла пропаганда против Запада..
Как быстро то вы ее поймали..
Хотите как в России, за критику власти всех сажать?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:02
Цитата:
Опять ложь.
Где ролик или ссылка?
Это не нарушение правил сайта, проводить бездоказательную пропаганду?
Сегодня получил сообщение, что один из выступавших в обращении живет в Киеве, и весь ролик не казахстанского происхождения.
Опять ложь.
Где ролик или ссылка?
Это не нарушение правил сайта, проводить бездоказательную пропаганду?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:04
Цитата:
Ну видно же, что снят ролик в каком-то учреждении местном, по оформлению. И людей извиняющихся на видео тоже не в Киеве нашли, местные чудики.
и весь ролик не казахстанского происхождения
Ну видно же, что снят ролик в каком-то учреждении местном, по оформлению. И людей извиняющихся на видео тоже не в Киеве нашли, местные чудики.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:08
Цитата:
Да ладно уже...
Меня за это сколько терли тут..
Когда я проклинал наши верхи и хотел жить отдельно..
Об этом говорили именно простые люди..
Никто из шишек или бывших шишек никогда не подымал этой темы..
Vit:
думаю эти вещи идут не от людей простых, а
думаю эти вещи идут не от людей простых, а
Да ладно уже...
Меня за это сколько терли тут..
Когда я проклинал наши верхи и хотел жить отдельно..
Об этом говорили именно простые люди..
Никто из шишек или бывших шишек никогда не подымал этой темы..
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:11
Цитата:
111:Ты че уже в рудный приехал ? Хорош брехать то уже. Не кто тебя не в детстве, не щас не трогал. Ты сам себе на выдумывал проблему
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 13:14
Цитата:
И зачем вы тов. Денисов поддались и распространяете заведомые фейки тут?
Я об этом вообще не знал, от слова Совсем..
Так, слышал краем уха, но мне это балабольство не интересно.
Зачем вы тут теперь распространяете это?
Я вот ни разу не поддался и даже не комментировал эту ерунду..
Хотя казалось бы, комментирую всё..
И наша с вами задача - не поддаваться на провокации, н
И зачем вы тов. Денисов поддались и распространяете заведомые фейки тут?
Я об этом вообще не знал, от слова Совсем..
Так, слышал краем уха, но мне это балабольство не интересно.
Зачем вы тут теперь распространяете это?
Я вот ни разу не поддался и даже не комментировал эту ерунду..
Хотя казалось бы, комментирую всё..
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