Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?

Отправлено: - 12:06

На моей памяти Жириновский и Солженицын никого не боясь заявляли о русских землях северного Казахстана, да и в кулуарах Госдумы и прочих властных структур тоже ведутся откровенные разговоры на заданную тему. Даже сам Путин как-то заметил что у казахов не было государства. Теперь надо с этим как-то уживаться и как видим руководство страны пытается не прогнуться под тяжестью ситуации, даже вести самостоятельную от России политику. Только надежда на опыт как бывшего дипломата Токаев сможет отрегулировать эту проблему, хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...