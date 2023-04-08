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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46545
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:54
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Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9093
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:54
#1
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Цитата:
появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда.

К бабке не ходи, все сделано специально для переименования 2-х городов с неруханическими названиями: Петропавловск и Павлодар. Уничтожить их, вычеркнуть откуда возможно, стереть с лица ...чтобы никто даже в мыслях их не смог ассоциировать с соседней страной. Когда страх руководит всякими перуашевыми, плевать на историю, придумаем ЖАНА... и заживем... с голой ж..., но новой вывеской!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
811
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:55
#2
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Если бы государство хотело сохранить мир в Казахстане, все нацики давно в тюрьмах сидели бы, а не в мажилисе заседали. А пока мы видим, что отдельным влиятельным структурам выгодно межнациональное напряжение в стране.
...
И да...
"...появился из нИоткуда...". Как и "... исчез в никуда."(здесь правильно)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12170
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 10:33
#3
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Я родился тут. Мой отец родился тут. Дед приехал из Украины. Работать на полях. Не разу не слышал от них о каких то территориях, забрать. И тд в моих кругах я с друзьями всякие темы обсуждаю, но не помню что б обсуждали об отделениее областей. Я думаю эти вещи идут не от людей простых, а это кто то мутит из властей, хотят раскочать стабильность!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1172
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 11:05
#4
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Цитата:
yudjin:
сделано специально для переименования 2-х

Тоже так думаю. Да и путину сейчас вообще не до нас. Армия РФ,практически,обескровлена и какие новые войны?? Лет 30 точно можно её не боятся.

[Исправлено: Сабыр, 08.04.2023 - 11:07]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12170
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 11:11
#5
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Пофиг. Если и так Пусть переименуют. А почему нет? Почему мы бодаемся ? Мы же братья. Праздники вместе гуляем и православные и мусульманские. Почему я должен против быть если мою улицу переименуют на свой лад. Я ж брат. Не должен обижатся.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
811
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 11:27
#6
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Цитата:
Сабыр:

:-) Фантазии про "обескровленную" армию РФ, конечно, интересно...
Но главное - нападение РФ на Казахстан - тоже фантазии больных на голову нациков.
Казахстан, в отличие от Украины, не представляет для РФ никакой, даже теоретической опасности.
Так что, они могут мечтать о "нападении" не только 30, а все 300 лет. :-)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12170
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 11:36
#7
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Цитата:
Сабыр:
Я инфу о войне черпаю как и вы все из инета. Давайте включим логику Первые месяцы Путин дал шанс спасти жизнь и положить оружие . Зеленский не услышал . Щас происходит страшное. Реально перемалывают хлопцев . Пацанов . Кровь льётся. Украина уже усыпана трупами

[Исправлено: Домовенок, 08.04.2023 - 12:11]
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6002
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:06
#8
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На моей памяти Жириновский и Солженицын никого не боясь заявляли о русских землях северного Казахстана, да и в кулуарах Госдумы и прочих властных структур тоже ведутся откровенные разговоры на заданную тему. Даже сам Путин как-то заметил что у казахов не было государства. Теперь надо с этим как-то уживаться и как видим руководство страны пытается не прогнуться под тяжестью ситуации, даже вести самостоятельную от России политику. Только надежда на опыт как бывшего дипломата Токаев сможет отрегулировать эту проблему, хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12170
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:18
#9
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.

[Исправлено: Vit, 08.04.2023 - 11:20]
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1654
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:19
#10
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Цитата:
Skeptic:
появился из нИоткуда

исправил. Спасибо
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12170
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:20
#11
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Цитата:
сайлау курманов:

Не че не будет. Знаю . Общаюсь от сторожа до директоров. Все хотят мира. Всё будет хорошо и главное не ведитесь на всякие провокации.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1172
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:34
#12
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Цитата:
Skeptic:
Фантазии про "обескровленную" армию РФ

Да уже не до фантазий.. Всё оч плохо. У знакомых сына музыканта призвали,его убили в Украине ещё 18 марта,а только сейчас сообщили и тело привезут неизвестно когда. Вот для меня показатель силы и мощи армии РФ. Нету её. Бардак,идиотизм и непроффесионализм. Впрочем,как и всегда.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1172
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:37
#13
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Цитата:
Vit:
Путин дал шанс

А почему он русским пацанам не даёт шанс,которые сотнями в день погибают? Почему у них нет выбора? Где профи и пр. командосы с Парадов Победы?? Ладно бы на РФ напали или хотя бы обьявили войну! Почему на СПЕЦ операции участвуют не СПЕЦы???
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1172
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:39
#14
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Население РФ ежегодно убывает на 1 млн человек! А теперь ещё хуже будет! От кого девченкам рожать?? От оставшимся дома наркоманов и геев??? А сколько сейчас вернется с поломанной психикой и пр безногих?? А сколько они на бедокурят по пьяне?? И ведь уже убивают! Об этом подумал всемирный нагебатель???
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