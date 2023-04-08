Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46545
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:54
Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9093
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:54
Цитата:
К бабке не ходи, все сделано специально для переименования 2-х городов с неруханическими названиями: Петропавловск и Павлодар. Уничтожить их, вычеркнуть откуда возможно, стереть с лица ...чтобы никто даже в мыслях их не смог ассоциировать с соседней страной. Когда страх руководит всякими перуашевыми, плевать на историю, придумаем ЖАНА... и заживем... с голой ж..., но новой вывеской!
появился из неоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда.
К бабке не ходи, все сделано специально для переименования 2-х городов с неруханическими названиями: Петропавловск и Павлодар. Уничтожить их, вычеркнуть откуда возможно, стереть с лица ...чтобы никто даже в мыслях их не смог ассоциировать с соседней страной. Когда страх руководит всякими перуашевыми, плевать на историю, придумаем ЖАНА... и заживем... с голой ж..., но новой вывеской!
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 09:55
Если бы государство хотело сохранить мир в Казахстане, все нацики давно в тюрьмах сидели бы, а не в мажилисе заседали. А пока мы видим, что отдельным влиятельным структурам выгодно межнациональное напряжение в стране.
...
И да...
"...появился из нИоткуда...". Как и "... исчез в никуда."(здесь правильно)
...
И да...
"...появился из нИоткуда...". Как и "... исчез в никуда."(здесь правильно)
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 10:33
Я родился тут. Мой отец родился тут. Дед приехал из Украины. Работать на полях. Не разу не слышал от них о каких то территориях, забрать. И тд в моих кругах я с друзьями всякие темы обсуждаю, но не помню что б обсуждали об отделениее областей. Я думаю эти вещи идут не от людей простых, а это кто то мутит из властей, хотят раскочать стабильность!
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 11:05
Цитата:
Тоже так думаю. Да и путину сейчас вообще не до нас. Армия РФ,практически,обескровлена и какие новые войны?? Лет 30 точно можно её не боятся.
[Исправлено: Сабыр, 08.04.2023 - 11:07]
yudjin:
сделано специально для переименования 2-х
сделано специально для переименования 2-х
Тоже так думаю. Да и путину сейчас вообще не до нас. Армия РФ,практически,обескровлена и какие новые войны?? Лет 30 точно можно её не боятся.
[Исправлено: Сабыр, 08.04.2023 - 11:07]
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 11:11
Пофиг. Если и так Пусть переименуют. А почему нет? Почему мы бодаемся ? Мы же братья. Праздники вместе гуляем и православные и мусульманские. Почему я должен против быть если мою улицу переименуют на свой лад. Я ж брат. Не должен обижатся.
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 11:27
Цитата:
Фантазии про "обескровленную" армию РФ, конечно, интересно...
Но главное - нападение РФ на Казахстан - тоже фантазии больных на голову нациков.
Казахстан, в отличие от Украины, не представляет для РФ никакой, даже теоретической опасности.
Так что, они могут мечтать о "нападении" не только 30, а все 300 лет.
Сабыр:
Фантазии про "обескровленную" армию РФ, конечно, интересно...
Но главное - нападение РФ на Казахстан - тоже фантазии больных на голову нациков.
Казахстан, в отличие от Украины, не представляет для РФ никакой, даже теоретической опасности.
Так что, они могут мечтать о "нападении" не только 30, а все 300 лет.
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 11:36
Цитата:
[Исправлено: Домовенок, 08.04.2023 - 12:11]
Сабыр:Я инфу о войне черпаю как и вы все из инета. Давайте включим логику Первые месяцы Путин дал шанс спасти жизнь и положить оружие . Зеленский не услышал . Щас происходит страшное. Реально перемалывают хлопцев . Пацанов . Кровь льётся. Украина уже усыпана трупами
[Исправлено: Домовенок, 08.04.2023 - 12:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6002
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:06
На моей памяти Жириновский и Солженицын никого не боясь заявляли о русских землях северного Казахстана, да и в кулуарах Госдумы и прочих властных структур тоже ведутся откровенные разговоры на заданную тему. Даже сам Путин как-то заметил что у казахов не было государства. Теперь надо с этим как-то уживаться и как видим руководство страны пытается не прогнуться под тяжестью ситуации, даже вести самостоятельную от России политику. Только надежда на опыт как бывшего дипломата Токаев сможет отрегулировать эту проблему, хотя с другой стороны что случится если мы заявили бы о вхождении как сделали белорусы в единый союз, тогда проблема сама себя исчерпает. В принципе я был бы рад если так случится...
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:18
.
[Исправлено: Vit, 08.04.2023 - 11:20]
[Исправлено: Vit, 08.04.2023 - 11:20]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1654
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:19
Цитата:
исправил. Спасибо
Skeptic:
появился из нИоткуда
появился из нИоткуда
исправил. Спасибо
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:20
Цитата:
Не че не будет. Знаю . Общаюсь от сторожа до директоров. Все хотят мира. Всё будет хорошо и главное не ведитесь на всякие провокации.
сайлау курманов:
Не че не будет. Знаю . Общаюсь от сторожа до директоров. Все хотят мира. Всё будет хорошо и главное не ведитесь на всякие провокации.
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:34
Цитата:
Да уже не до фантазий.. Всё оч плохо. У знакомых сына музыканта призвали,его убили в Украине ещё 18 марта,а только сейчас сообщили и тело привезут неизвестно когда. Вот для меня показатель силы и мощи армии РФ. Нету её. Бардак,идиотизм и непроффесионализм. Впрочем,как и всегда.
Skeptic:
Фантазии про "обескровленную" армию РФ
Фантазии про "обескровленную" армию РФ
Да уже не до фантазий.. Всё оч плохо. У знакомых сына музыканта призвали,его убили в Украине ещё 18 марта,а только сейчас сообщили и тело привезут неизвестно когда. Вот для меня показатель силы и мощи армии РФ. Нету её. Бардак,идиотизм и непроффесионализм. Впрочем,как и всегда.
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:37
Цитата:
А почему он русским пацанам не даёт шанс,которые сотнями в день погибают? Почему у них нет выбора? Где профи и пр. командосы с Парадов Победы?? Ладно бы на РФ напали или хотя бы обьявили войну! Почему на СПЕЦ операции участвуют не СПЕЦы???
Vit:
Путин дал шанс
Путин дал шанс
А почему он русским пацанам не даёт шанс,которые сотнями в день погибают? Почему у них нет выбора? Где профи и пр. командосы с Парадов Победы?? Ладно бы на РФ напали или хотя бы обьявили войну! Почему на СПЕЦ операции участвуют не СПЕЦы???
Аркадий ДЕНИСОВ: А кто за спиной?
Отправлено: 08.04.23 - 12:39
Население РФ ежегодно убывает на 1 млн человек! А теперь ещё хуже будет! От кого девченкам рожать?? От оставшимся дома наркоманов и геев??? А сколько сейчас вернется с поломанной психикой и пр безногих?? А сколько они на бедокурят по пьяне?? И ведь уже убивают! Об этом подумал всемирный нагебатель???
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 72
|Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать