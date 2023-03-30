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Вечная жизнь 2.0
Вечная жизнь 2.0
Куратор темы: maxsaf
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.03.23 - 21:03
Цитата:
Каждый раз, когда происходит очередная техническая революция - часть рабочих попадает под сокращение. А потом расширяется производство, и снова появляются рабочие места. Если задать вопрос искусственному интеллекту, как пережить очередную научно-техническую революцию - то наверняка первый совет будет построить мега фабрику по производству веников и лопат и тут же появится куча рабочих мест
[Исправлено: maxsaf, 30.03.2023 - 21:03]
abaika95:
а четверть рабочих куда денутся?
а четверть рабочих куда денутся?
Каждый раз, когда происходит очередная техническая революция - часть рабочих попадает под сокращение. А потом расширяется производство, и снова появляются рабочие места. Если задать вопрос искусственному интеллекту, как пережить очередную научно-техническую революцию - то наверняка первый совет будет построить мега фабрику по производству веников и лопат и тут же появится куча рабочих мест
[Исправлено: maxsaf, 30.03.2023 - 21:03]
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.03.23 - 21:06
Цитата:
Все может быть. А жизнь на Земле станет привилегией для избранных))
abaika95:
улетят на марс?
улетят на марс?
Все может быть. А жизнь на Земле станет привилегией для избранных))
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 08:30
Цитата:
maxsaf:Вы програмисты даже и не мечтайте. Душу не сможете за програмировать. Она вам не под силу. Мечтайте и дальше. Душа без смертна.
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 09:20
Цитата:
Зато тело - очень даже смертно) Когда твое тело начнет тебя подводить - ты приедешь к Илону Маску за спасением души. Он твою душу скопирует во временное хранилище, и будешь там сидеть и ждать, пока появится новое подходящее тело На Рен ТВ тебе такое не расскажут
Vit:
Душа без смертна
Душа без смертна
Зато тело - очень даже смертно) Когда твое тело начнет тебя подводить - ты приедешь к Илону Маску за спасением души. Он твою душу скопирует во временное хранилище, и будешь там сидеть и ждать, пока появится новое подходящее тело На Рен ТВ тебе такое не расскажут
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 09:30
Цитата:
maxsaf:Когда моё тело станет не нужным, нё какой Илон Маск мне не поможет. Потому что мы бесмертны. Не веришь? РЕН ТВ посмотри. Там популярно всё сказано:))
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 11:51
Цитата:
Оно всегда будет нужным. Интернам же надо на чем то тренироваться
Vit:
Когда моё тело станет не нужным
Когда моё тело станет не нужным
Оно всегда будет нужным. Интернам же надо на чем то тренироваться
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3421
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 16:39
Цитата:
Копия она и есть копия! Тем самым Vit будет только для окружающих. Они даже, может быть, не заметят разницы.
А оригинал умрёт, исчезнет!
Человечеству от этого, возможно, будет польза: копировать гениев, приносящих благо миру, а конкретная личность ничего не выигрывает: нет жизни после смиерти!
maxsaf:
Он твою душу скопирует во временное хранилище, и будешь там сидеть и ждать, пока появится новое подходящее тело
Он твою душу скопирует во временное хранилище, и будешь там сидеть и ждать, пока появится новое подходящее тело
Копия она и есть копия! Тем самым Vit будет только для окружающих. Они даже, может быть, не заметят разницы.
А оригинал умрёт, исчезнет!
Человечеству от этого, возможно, будет польза: копировать гениев, приносящих благо миру, а конкретная личность ничего не выигрывает: нет жизни после смиерти!
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 18:25
Цитата:
maxsaf:Надеюсь ты понял. Даже таноми меня от копии не отличит. А женщин не обманешь.
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 07:05
Цитата:
Оригинал умрет и исчезнет в любом случае, хоть с копией, хоть без копии. Так жизнь наша устроена, и ничего с этим не поделаешь.
Цитата:
Вы затронули слишком обширную тему, чтобы обсудить ее здесь. Я могу вкратце пробежаться по пунктам, чтобы вы понимали, о чем говорите, но это будет вынос мозга.
Проще будет объяснить на примерах, постараюсь максимально кратко.
Утром вы почти точная копия себя вчерашней, за исключением информации, забытой за ночь, и информации, вновь приобретенной во время сновидения.
Вечером вы копия себя, утренней, за исключением кучи новых данных, информации, которая возможно именно сегодня перевернула ваш мир с ног на голову, и вы стали совсем другим человеком. Если разница ночная не сильно заметна, то дневная может быть очень значительная. А теперь думайте, насколько плохо быть копией самих себя.
таноми52:
А оригинал умрёт, исчезнет!
А оригинал умрёт, исчезнет!
Оригинал умрет и исчезнет в любом случае, хоть с копией, хоть без копии. Так жизнь наша устроена, и ничего с этим не поделаешь.
Цитата:
таноми52:
Копия она и есть копия!
Копия она и есть копия!
Вы затронули слишком обширную тему, чтобы обсудить ее здесь. Я могу вкратце пробежаться по пунктам, чтобы вы понимали, о чем говорите, но это будет вынос мозга.
Проще будет объяснить на примерах, постараюсь максимально кратко.
Утром вы почти точная копия себя вчерашней, за исключением информации, забытой за ночь, и информации, вновь приобретенной во время сновидения.
Вечером вы копия себя, утренней, за исключением кучи новых данных, информации, которая возможно именно сегодня перевернула ваш мир с ног на голову, и вы стали совсем другим человеком. Если разница ночная не сильно заметна, то дневная может быть очень значительная. А теперь думайте, насколько плохо быть копией самих себя.
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 07:08
Цитата:
Копирование оно ведь тоже разное. Раньше мы переписывали друг у друга аудио кассеты. Самый понятный пример. Качество записи каждый раз терялось, где-то больше, где-то меньше, но факт остаётся фактом - при аналоговом копировании потери неизбежны.
таноми52:
Копия она и есть копия!
Копия она и есть копия!
Копирование оно ведь тоже разное. Раньше мы переписывали друг у друга аудио кассеты. Самый понятный пример. Качество записи каждый раз терялось, где-то больше, где-то меньше, но факт остаётся фактом - при аналоговом копировании потери неизбежны.
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