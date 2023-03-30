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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 36 из 37«1...34353637»
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.03.23 - 21:03
#526
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Цитата:
abaika95:
а четверть рабочих куда денутся?

Каждый раз, когда происходит очередная техническая революция - часть рабочих попадает под сокращение. А потом расширяется производство, и снова появляются рабочие места. Если задать вопрос искусственному интеллекту, как пережить очередную научно-техническую революцию - то наверняка первый совет будет построить мега фабрику по производству веников и лопат :lol: и тут же появится куча рабочих мест 8-)

[Исправлено: maxsaf, 30.03.2023 - 21:03]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.03.23 - 21:06
#527
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Цитата:
abaika95:
улетят на марс?

Все может быть. А жизнь на Земле станет привилегией для избранных))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 01.04.23 - 09:18
#528
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Специалист по ИИ призвал бомбить слишком мощные ЦОД-ы, чтобы ограничить обучение искусственного интеллекта

тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 02.04.23 - 03:17
#529
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Новость для дех, кто далек от мира новых технологий:

ChatGPT помог британской студентке добиться отмены штрафа за парковку

тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 03.04.23 - 21:25
#530
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Искусственный интеллект научился читать мысли человека и визуализировать их

тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 05.04.23 - 03:23
#531
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Гейтс усомнился в возможности поставить на паузу развитие искусственного интеллекта

тыц
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 08:02
#532
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Мишустин заявил, что к 2024 году планируется внедрить ИИ в экономику России до 50%

Lenta
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12157
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 08:30
#533
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Цитата:
maxsaf:
Вы програмисты даже и не мечтайте. Душу не сможете за програмировать. Она вам не под силу. Мечтайте и дальше. Душа без смертна.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 09:20
#534
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Цитата:
Vit:
Душа без смертна

Зато тело - очень даже смертно) Когда твое тело начнет тебя подводить - ты приедешь к Илону Маску за спасением души. Он твою душу скопирует во временное хранилище, и будешь там сидеть и ждать, пока появится новое подходящее тело :lol: На Рен ТВ тебе такое не расскажут 8-) :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12157
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 09:30
#535
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Цитата:
maxsaf:
Когда моё тело станет не нужным, нё какой Илон Маск мне не поможет. Потому что мы бесмертны. Не веришь? РЕН ТВ посмотри. Там популярно всё сказано:))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 11:51
#536
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Цитата:
Vit:
Когда моё тело станет не нужным

Оно всегда будет нужным. Интернам же надо на чем то тренироваться 8-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3421
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 16:39
#537
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Цитата:
maxsaf:
Он твою душу скопирует во временное хранилище, и будешь там сидеть и ждать, пока появится новое подходящее тело


Копия она и есть копия! Тем самым Vit будет только для окружающих. Они даже, может быть, не заметят разницы.
А оригинал умрёт, исчезнет!
Человечеству от этого, возможно, будет польза: копировать гениев, приносящих благо миру, а конкретная личность ничего не выигрывает: нет жизни после смиерти!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12157
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.04.23 - 18:25
#538
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь ты понял. Даже таноми меня от копии не отличит. А женщин не обманешь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 07:05
#539
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Цитата:
таноми52:
А оригинал умрёт, исчезнет!

Оригинал умрет и исчезнет в любом случае, хоть с копией, хоть без копии. Так жизнь наша устроена, и ничего с этим не поделаешь.

Цитата:
таноми52:
Копия она и есть копия!

Вы затронули слишком обширную тему, чтобы обсудить ее здесь. Я могу вкратце пробежаться по пунктам, чтобы вы понимали, о чем говорите, но это будет вынос мозга.
Проще будет объяснить на примерах, постараюсь максимально кратко.
Утром вы почти точная копия себя вчерашней, за исключением информации, забытой за ночь, и информации, вновь приобретенной во время сновидения.
Вечером вы копия себя, утренней, за исключением кучи новых данных, информации, которая возможно именно сегодня перевернула ваш мир с ног на голову, и вы стали совсем другим человеком. Если разница ночная не сильно заметна, то дневная может быть очень значительная. А теперь думайте, насколько плохо быть копией самих себя. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17513
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.04.23 - 07:08
#540
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Цитата:
таноми52:
Копия она и есть копия!

Копирование оно ведь тоже разное. Раньше мы переписывали друг у друга аудио кассеты. Самый понятный пример. Качество записи каждый раз терялось, где-то больше, где-то меньше, но факт остаётся фактом - при аналоговом копировании потери неизбежны.
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