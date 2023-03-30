Отправлено: - 16:39

maxsaf:

Он твою душу скопирует во временное хранилище, и будешь там сидеть и ждать, пока появится новое подходящее тело

Цитата:Копия она и есть копия! Тем самым Vit будет только для окружающих. Они даже, может быть, не заметят разницы.А оригинал умрёт, исчезнет!Человечеству от этого, возможно, будет польза: копировать гениев, приносящих благо миру, а конкретная личность ничего не выигрывает: нет жизни после смиерти!