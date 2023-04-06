Отправлено: - 23:28

Vit:

Поэтому с тех пор я цветы кому попало не дарю.

Цитата:Ну а что ж ты хотел.Цветов не дарил, шампанского тоже.Я как то форумчанке одной шампанское даже дарил.А ты вот нет..Ну она же женщина, должна и слово сказать, раз ничего не дарил, а говорил, что она тебе нравится