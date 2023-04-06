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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 336 из 337«1...334335336337»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:18
#5026
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Мда уж..
Российские пропагандисты вам вручили, что называть Горем..
Это горевать по зекам, которые вымирают пачками, по танкам, которые горят..
Ничего человеческого..
Мда уж..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:20
#5027
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Да, моя спать зовет, пора бы..
Понимаешь, мне не нужно это, любовь к вашему Бункерному.
Не нагоняй.
За сим Прощаюсь..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:22
#5028
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Счастье ты моё, горе ты моё
Пожалей меня, мне не до сна
Счастье ты моё, горе ты моё
Посмотри в окно - это весна....
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:28
#5029
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Цитата:
111:
Вам там внушили

---Староват я , чтобы мне что - то внушили .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:30
#5030
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Цитата:
111:
Не нагоняй.

---Кто бы этого говорил ? Везде политику суешь .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19053
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:06
#5031
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пятница. вечер. форум НГ.
тишина.
года ** назад все было по другому.
штатные провокаторы сделали свое дело.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:31
#5032
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Цитата:
alex_60:
назад все было по другому.

По другому было что?
Ты плясал?
А сегодня ты на 17 лет старше и как то уже неудобно?
Но я то не помню, чтоб ты когда то был весел тут был..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:36
#5033
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Раньше было весело, теперь остался только Гондурас..


Президент России Владимир Путин, выступая в среду с речью на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 17 стран, заявил, что Гондурас является важным партнером РФ.


Наверно из за провокаторов .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:41
#5034
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Теперь даже не то что не пляшут, никто и не хлопает..



Президент России Владимир Путин не дождался аплодисментов от послов иностранных государств в Кремле. На видео глава РФ три раза намекает на завершение встречи, прощается с представителями государств на английском и русском языках, но в ответ послы молча стоят.


Тоже из за провокаторов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:44
#5035
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За 9 лет, позорной войны, перестали хлопать и плясать.
А у нас на форуме то времени прошло гораздо больше..
Лет 17 по моему..
Пора бы и повзрослеть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:47
#5036
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Лучше послушать мышонка


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 22:27
#5037
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Капец. Нажаловась. Вот бабы. Сиди в своём гараже порядок наведи. Че лезть. То
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 23:07
#5038
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Цитата:
Vit:
Вот бабы.

Ты хоть цветы ей дарил?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12156
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 23:24
#5039
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Цитата:
111:
Нет. Я цветы дарил женщине своих детей. Но она не поняла что я ей не цветы подарил а душу. Поэтому с тех пор я цветы кому попало не дарю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 23:28
#5040
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Цитата:
Vit:
Поэтому с тех пор я цветы кому попало не дарю.

Ну а что ж ты хотел.
Цветов не дарил, шампанского тоже.
Я как то форумчанке одной шампанское даже дарил.
А ты вот нет..
Ну она же женщина, должна и слово сказать, раз ничего не дарил, а говорил, что она тебе нравится
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