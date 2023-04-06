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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:18
Мда уж..
Российские пропагандисты вам вручили, что называть Горем..
Это горевать по зекам, которые вымирают пачками, по танкам, которые горят..
Ничего человеческого..
Мда уж..
Российские пропагандисты вам вручили, что называть Горем..
Это горевать по зекам, которые вымирают пачками, по танкам, которые горят..
Ничего человеческого..
Мда уж..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:20
Да, моя спать зовет, пора бы..
Понимаешь, мне не нужно это, любовь к вашему Бункерному.
Не нагоняй.
За сим Прощаюсь..
Понимаешь, мне не нужно это, любовь к вашему Бункерному.
Не нагоняй.
За сим Прощаюсь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:22
Счастье ты моё, горе ты моё
Пожалей меня, мне не до сна
Счастье ты моё, горе ты моё
Посмотри в окно - это весна....
Пожалей меня, мне не до сна
Счастье ты моё, горе ты моё
Посмотри в окно - это весна....
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:28
Цитата:
---Староват я , чтобы мне что - то внушили .
111:
Вам там внушили
Вам там внушили
---Староват я , чтобы мне что - то внушили .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.04.23 - 02:30
Цитата:
---Кто бы этого говорил ? Везде политику суешь .
111:
Не нагоняй.
Не нагоняй.
---Кто бы этого говорил ? Везде политику суешь .
a
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:06
пятница. вечер. форум НГ.
тишина.
года ** назад все было по другому.
штатные провокаторы сделали свое дело.
тишина.
года ** назад все было по другому.
штатные провокаторы сделали свое дело.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:31
Цитата:
По другому было что?
Ты плясал?
А сегодня ты на 17 лет старше и как то уже неудобно?
Но я то не помню, чтоб ты когда то был весел тут был..
alex_60:
назад все было по другому.
назад все было по другому.
По другому было что?
Ты плясал?
А сегодня ты на 17 лет старше и как то уже неудобно?
Но я то не помню, чтоб ты когда то был весел тут был..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:36
Раньше было весело, теперь остался только Гондурас..
Президент России Владимир Путин, выступая в среду с речью на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 17 стран, заявил, что Гондурас является важным партнером РФ.
Наверно из за провокаторов .
Президент России Владимир Путин, выступая в среду с речью на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 17 стран, заявил, что Гондурас является важным партнером РФ.
Наверно из за провокаторов .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:41
Теперь даже не то что не пляшут, никто и не хлопает..
Президент России Владимир Путин не дождался аплодисментов от послов иностранных государств в Кремле. На видео глава РФ три раза намекает на завершение встречи, прощается с представителями государств на английском и русском языках, но в ответ послы молча стоят.
Тоже из за провокаторов..
Президент России Владимир Путин не дождался аплодисментов от послов иностранных государств в Кремле. На видео глава РФ три раза намекает на завершение встречи, прощается с представителями государств на английском и русском языках, но в ответ послы молча стоят.
Тоже из за провокаторов..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:44
За 9 лет, позорной войны, перестали хлопать и плясать.
А у нас на форуме то времени прошло гораздо больше..
Лет 17 по моему..
Пора бы и повзрослеть..
А у нас на форуме то времени прошло гораздо больше..
Лет 17 по моему..
Пора бы и повзрослеть..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 21:47
Лучше послушать мышонка
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 22:27
Капец. Нажаловась. Вот бабы. Сиди в своём гараже порядок наведи. Че лезть. То
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 23:07
Цитата:
Ты хоть цветы ей дарил?
Vit:
Вот бабы.
Вот бабы.
Ты хоть цветы ей дарил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 23:24
Цитата:
111:Нет. Я цветы дарил женщине своих детей. Но она не поняла что я ей не цветы подарил а душу. Поэтому с тех пор я цветы кому попало не дарю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.04.23 - 23:28
Цитата:
Ну а что ж ты хотел.
Цветов не дарил, шампанского тоже.
Я как то форумчанке одной шампанское даже дарил.
А ты вот нет..
Ну она же женщина, должна и слово сказать, раз ничего не дарил, а говорил, что она тебе нравится
Vit:
Поэтому с тех пор я цветы кому попало не дарю.
Поэтому с тех пор я цветы кому попало не дарю.
Ну а что ж ты хотел.
Цветов не дарил, шампанского тоже.
Я как то форумчанке одной шампанское даже дарил.
А ты вот нет..
Ну она же женщина, должна и слово сказать, раз ничего не дарил, а говорил, что она тебе нравится
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