Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46542
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
Читать новость
Читать новость
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 14:46
Цитата:
Через поисковик погугли, в Астане, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Семее, возможно и других городах, убирают металлические гаражи расположенные на землях общего пользования.
Vit:
Куда надо сголосавать за то что б гаражи остались там где они стоят?
Куда надо сголосавать за то что б гаражи остались там где они стоят?
Через поисковик погугли, в Астане, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Семее, возможно и других городах, убирают металлические гаражи расположенные на землях общего пользования.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 14:54
Отмечают, что в Алматы Ауезовском районе, тоже самовольно установленные металлические гаражи убирали.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:01
Цитата:
Не понятна позиция земельной инспекции. Отмечено, что узаконить или установить гаражи возле многоэтажек, на землях общего пользования, в стране разрешают только участникам ВОВ и инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, владеющих автомобилями и правами на управление.
kbkz1980:
Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.
Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.
Не понятна позиция земельной инспекции. Отмечено, что узаконить или установить гаражи возле многоэтажек, на землях общего пользования, в стране разрешают только участникам ВОВ и инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, владеющих автомобилями и правами на управление.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:07
Цитата:
Kairat stayer:Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю. Брусчатка и пару деревьев и можно бесетку. И Лиля сама там будет тусить и в шахматы играть с пенсами)
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:10
Тем более, в заметке отмечено, что гаражи установлены в конце 70 годов прошлого века. Наверняка крыши ветхие, дети любят лазить по крышам, если кто-то провалится и получит увечья, кто будет отвечат?
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:20
Цитата:
В других городах убирают, предлагаешь чтобы они ещё 40 лет простояли, уже более 40 лет прошло, как установили.
Ты-же профессиональный водитель, наверное видел как кабины Камазов гниют, которым по 30-40 лет, особенно почему то под лобовым стеклом, но ничего ездят. Там, тоже метал, потихоньку гниёт, коррозия и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.04.2023 - 15:31]
Vit:
Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю
Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю
В других городах убирают, предлагаешь чтобы они ещё 40 лет простояли, уже более 40 лет прошло, как установили.
Ты-же профессиональный водитель, наверное видел как кабины Камазов гниют, которым по 30-40 лет, особенно почему то под лобовым стеклом, но ничего ездят. Там, тоже метал, потихоньку гниёт, коррозия и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.04.2023 - 15:31]
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:45
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25797
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:55
Комментарий удален модератором.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 16:10
Комментарий удален модератором.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 16:13
Комментарий удален модератором.
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 18:42
Комментарий удален модератором.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 21:51
Цитата:
А это движимое имущество стоит на чьей земле?-земле города,поэтому земельная инспекция -это та инстанция куда по таким вопросам пишут заявление.
Предписания законны,наверное поэтому владелец одного гаража(имея предписания на руках)убрал его сегодня.Большое спасибо!
azlk:
при чем тут земельная инспекция, данные гаражи являются движим имуществом. Предписание которые выдала зем инспекция - незаконны, исключительно с юр точки зрения.
при чем тут земельная инспекция, данные гаражи являются движим имуществом. Предписание которые выдала зем инспекция - незаконны, исключительно с юр точки зрения.
А это движимое имущество стоит на чьей земле?-земле города,поэтому земельная инспекция -это та инстанция куда по таким вопросам пишут заявление.
Предписания законны,наверное поэтому владелец одного гаража(имея предписания на руках)убрал его сегодня.Большое спасибо!
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 21:54
Комментарий удален модератором.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Gljuk
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать