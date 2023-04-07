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≡ Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные сроки по делу о хищении 550 млн тенге субсидий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46542
Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные сроки по делу о хищении 550 млн тенге субсидий
Отправлено: 07.04.23 - 13:26
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Обвиняемыми по делу проходили бывший заместитель руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области по вопросам растениеводства, а также двое предпринимателей – сыновья Жигули Дайрабаева.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25797
Re: Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные...
Отправлено: 07.04.23 - 13:26
#1
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МАжилисменам - условно!... :-o :-x
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1164
Re: Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные...
Отправлено: 07.04.23 - 15:35
#2
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Вот депутаты,которых мы заслужили.. А честных парней вышвырнули. Деньги решают. И что самое интересное,папаша и дальше будет сидеть в кресле. Веселая семейка.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
613
Re: Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные...
Отправлено: 07.04.23 - 16:20
#3
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Да, вопрос почему только им условно??
и почему в статье нигде не фигурирует от какой партии сей автомобиль, т.е. гражданин.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6001
Re: Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные...
Отправлено: 07.04.23 - 19:23
#4
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Любое воровство общество должно принимать крайне негативно и осуждать воришек до седьмого колена, однако на заре независимости главный воришка вместо жёсткой атаки обошёлся угрозой лишь отвести любого воровитого судье, тем самым дал зелёный свет любому воровству в том числе чиновникам-казнокрадам.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1055
Re: Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные...
Отправлено: 07.04.23 - 19:32
#5
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вот такое у нас "жигули"
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25797
Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные сроки по делу о хищении 550 млн тенге субсидий
Отправлено: 07.04.23 - 19:43
#6
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Цитата:
директор пляжа:
от какой партии сей автомобиль, т.е. гражданин.

Партия Ауыл. Своих не сдают... :-o
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