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Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные сроки по делу о хищении 550 млн тенге субсидий
Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева получили условные сроки по делу о хищении 550 млн тенге субсидий
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