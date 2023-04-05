Отправлено: - 14:46

Vit:

Куда надо сголосавать за то что б гаражи остались там где они стоят?

Цитата:Через поисковик погугли, в Астане, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Семее, возможно и других городах, убирают металлические гаражи расположенные на землях общего пользования.