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≡ Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46542
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
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Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4120
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 14:46
#45
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Цитата:
Vit:
Куда надо сголосавать за то что б гаражи остались там где они стоят?


Через поисковик погугли, в Астане, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Семее, возможно и других городах, убирают металлические гаражи расположенные на землях общего пользования.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4120
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 14:54
#46
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Отмечают, что в Алматы Ауезовском районе, тоже самовольно установленные металлические гаражи убирали.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4120
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:01
#47
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Цитата:
kbkz1980:
Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.


Не понятна позиция земельной инспекции. Отмечено, что узаконить или установить гаражи возле многоэтажек, на землях общего пользования, в стране разрешают только участникам ВОВ и инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, владеющих автомобилями и правами на управление.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12150
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:07
#48
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Цитата:
Kairat stayer:
Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю. Брусчатка и пару деревьев и можно бесетку. И Лиля сама там будет тусить и в шахматы играть с пенсами)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4120
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:10
#49
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Тем более, в заметке отмечено, что гаражи установлены в конце 70 годов прошлого века. Наверняка крыши ветхие, дети любят лазить по крышам, если кто-то провалится и получит увечья, кто будет отвечат?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4120
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:20
#50
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Цитата:
Vit:
Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю


В других городах убирают, предлагаешь чтобы они ещё 40 лет простояли, уже более 40 лет прошло, как установили.

Ты-же профессиональный водитель, наверное видел как кабины Камазов гниют, которым по 30-40 лет, особенно почему то под лобовым стеклом, но ничего ездят. Там, тоже метал, потихоньку гниёт, коррозия и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 07.04.2023 - 15:31]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12150
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:45
#51
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Цитата:
Kairat stayer:
Дос смотри, дело не в том кто и где работает. Лиля выходит из подъезда и в глазах ржавый гараж. А например если б я с букетом роз? Она бы и на гараж не посмотрела)) и у неё не было проблем. )
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25796
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:55
#52
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Цитата:
Vit:
А например если б я с букетом роз?

Ну и что, тебе - мешает?... :lol: :oops:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4120
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 16:10
#53
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Цитата:
drakon:
Ну и что, тебе - мешает?...


Возможно, там во дворе деятель ОМ (Обликоморале), с букетом красных роз, возле Лили на лавочке сидит. Помниться Виталий жаловался на форуме, что мол ОМ забрал у него Лили :lol:.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12150
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 16:13
#54
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Мои розы ей не нравится. Видимо другой. Но я не отчаиваюсь:))
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