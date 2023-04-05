Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка. Читать новость
kbkz1980: Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.
Не понятна позиция земельной инспекции. Отмечено, что узаконить или установить гаражи возле многоэтажек, на землях общего пользования, в стране разрешают только участникам ВОВ и инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, владеющих автомобилями и правами на управление.
Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю. Брусчатка и пару деревьев и можно бесетку. И Лиля сама там будет тусить и в шахматы играть с пенсами)
Vit: Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю
В других городах убирают, предлагаешь чтобы они ещё 40 лет простояли, уже более 40 лет прошло, как установили.
Ты-же профессиональный водитель, наверное видел как кабины Камазов гниют, которым по 30-40 лет, особенно почему то под лобовым стеклом, но ничего ездят. Там, тоже метал, потихоньку гниёт, коррозия и.т.д.
azlk: при чем тут земельная инспекция, данные гаражи являются движим имуществом. Предписание которые выдала зем инспекция - незаконны, исключительно с юр точки зрения.
А это движимое имущество стоит на чьей земле?-земле города,поэтому земельная инспекция -это та инстанция куда по таким вопросам пишут заявление. Предписания законны,наверное поэтому владелец одного гаража(имея предписания на руках)убрал его сегодня.Большое спасибо!
У граждан нет правоустанавливающих документов на гаражи, установлены на землях общего пользования. Пусть обращаются в суд.
Ниже по ссылке в заметке, в части касающейся металлических гаражей в г.Алматы отмечено:
В настоящее время в Алматы правом на установку временных металлических гаражей по месту жительства обладают только ветераны ВОВ и инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, имеющие заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) о необходимости выделения транспортного средства при условии самостоятельного вождения и получения транспортного средства через органы соцобеспечения.
Кстати, после смерти гражданина, которому это право выдавалось, право пользования металлическим гаражом прекращается и не наследуется его родственниками.
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