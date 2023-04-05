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≡ Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46550
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
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Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 14:46
#45
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Цитата:
Vit:
Куда надо сголосавать за то что б гаражи остались там где они стоят?


Через поисковик погугли, в Астане, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Семее, возможно и других городах, убирают металлические гаражи расположенные на землях общего пользования.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 14:54
#46
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Отмечают, что в Алматы Ауезовском районе, тоже самовольно установленные металлические гаражи убирали.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:01
#47
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Цитата:
kbkz1980:
Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.


Не понятна позиция земельной инспекции. Отмечено, что узаконить или установить гаражи возле многоэтажек, на землях общего пользования, в стране разрешают только участникам ВОВ и инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, владеющих автомобилями и правами на управление.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:07
#48
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Цитата:
Kairat stayer:
Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю. Брусчатка и пару деревьев и можно бесетку. И Лиля сама там будет тусить и в шахматы играть с пенсами)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:10
#49
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Тем более, в заметке отмечено, что гаражи установлены в конце 70 годов прошлого века. Наверняка крыши ветхие, дети любят лазить по крышам, если кто-то провалится и получит увечья, кто будет отвечат?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:20
#50
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Цитата:
Vit:
Убрали что б домик поставить? И тогда на кого жаловатся? А так красивый гараж стоит. Просто порядок надо навести повторю


В других городах убирают, предлагаешь чтобы они ещё 40 лет простояли, уже более 40 лет прошло, как установили.

Ты-же профессиональный водитель, наверное видел как кабины Камазов гниют, которым по 30-40 лет, особенно почему то под лобовым стеклом, но ничего ездят. Там, тоже метал, потихоньку гниёт, коррозия и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 07.04.2023 - 15:31]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:45
#51
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25798
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 15:55
#52
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 16:10
#53
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 16:13
#54
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 18:42
#55
Комментарий удален модератором.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4861
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 21:51
#56
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Цитата:
azlk:
при чем тут земельная инспекция, данные гаражи являются движим имуществом. Предписание которые выдала зем инспекция - незаконны, исключительно с юр точки зрения.

А это движимое имущество стоит на чьей земле?-земле города,поэтому земельная инспекция -это та инстанция куда по таким вопросам пишут заявление.
Предписания законны,наверное поэтому владелец одного гаража(имея предписания на руках)убрал его сегодня.Большое спасибо!
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4861
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 21:54
#57
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17524
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 07:35
#58
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Цитата:
Kairat stayer:
Гуглите далее, необходимо оформить землю под металлический гараж.

Ссылку в студию, плиз
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4125
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 09:33
#59
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Цитата:
maxsaf:
Ссылку в студию, плиз


У граждан нет правоустанавливающих документов на гаражи, установлены на землях общего пользования. Пусть обращаются в суд.

Ниже по ссылке в заметке, в части касающейся металлических гаражей в г.Алматы отмечено:

В настоящее время в Алматы правом на установку временных металлических гаражей по месту жительства обладают только ветераны ВОВ и инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, имеющие заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) о необходимости выделения транспортного средства при условии самостоятельного вождения и получения транспортного средства через органы соцобеспечения.

Кстати, после смерти гражданина, которому это право выдавалось, право пользования металлическим гаражом прекращается и не наследуется его родственниками.

Подробнее здесь:
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