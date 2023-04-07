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С декабря 2022 года бюджет Костанайской области на текущий год увеличился на целых 160 млрд тенге
С декабря 2022 года бюджет Костанайской области на текущий год увеличился на целых 160 млрд тенге
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