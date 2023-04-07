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≡ С декабря 2022 года бюджет Костанайской области на текущий год увеличился на целых 160 млрд тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46542
С декабря 2022 года бюджет Костанайской области на текущий год увеличился на целых 160 млрд тенге
Отправлено: 07.04.23 - 15:11
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Сегодня, 7 апреля, депутаты областного маслихата на внеочередной сессии одобрили предложения местной власти по уточнению бюджета. Денег добавили на решение самых болезненных проблем.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12150
Re: С декабря 2022 года бюджет Костанайской области на текущий...
Отправлено: 07.04.23 - 15:11
#1
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Из доп доходов я помог области ! Оплатил штраф за скорость. Теперь я не только налоги плачу но и доп доходы.
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