Re: Пьяного водителя без прав задержали полицейские в Лисаковске

Отправлено: - 14:09

Прикольное качество видоса. Это вы так всех на видиос снимаите и потом вглядываетесь.что ли?) не че не понятно, кто пьяный на кнопку нажал?) меня за скорость останавливают и то круче фотографию показывают. Там я красавчик. Номер и я не бритый виден.