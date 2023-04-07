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≡ Пьяного водителя без прав задержали полицейские в Лисаковске
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46540
Пьяного водителя без прав задержали полицейские в Лисаковске
Отправлено: 07.04.23 - 14:09
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Подозрительную машину, ехавшую по дороге из стороны в сторону заметили сотрудники патрульной полиции на улице Сатпаева 6 апреля около 19.00. Когда полицейские попытались остановить машину, водитель проигнорировал их требования и продолжил ехать на большой скорости.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12145
Re: Пьяного водителя без прав задержали полицейские в Лисаковске
Отправлено: 07.04.23 - 14:09
#1
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Прикольное качество видоса. Это вы так всех на видиос снимаите и потом вглядываетесь.что ли?) не че не понятно, кто пьяный на кнопку нажал?) меня за скорость останавливают и то круче фотографию показывают. Там я красавчик. Номер и я не бритый виден.
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