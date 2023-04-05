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Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
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Я робот(Пользователи)
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- 46540
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:14
Цитата:
Гуглите далее, необходимо оформить землю под металлический гараж.
maxsaf:
узаконена, остальное второстепенно. Металлический гараж по конструкции является временным строением, не связанным с земельным участком, на котором он стоит. Земельный участок под ним не оформляют ни в частную собственность, ни в аренду (землепользование).
узаконена, остальное второстепенно. Металлический гараж по конструкции является временным строением, не связанным с земельным участком, на котором он стоит. Земельный участок под ним не оформляют ни в частную собственность, ни в аренду (землепользование).
Гуглите далее, необходимо оформить землю под металлический гараж.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:24
Цитата:
maxsaf:Смотря как к этому подойти! Подходит например женщина и орёт. В крике не че не понятно че она хотела. В крике я ток например понял что она хочет своё машину в мой гараж поставить)
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:33
Цитата:
Для объективности, изучил материалы, как я понял, что под легализацию ранее металлические гаражи не попадали. Как отмечал выше, объекты, в том числе металлические гаражи незаконно занимающие городские земли, следует убирать.
Kairat stayer:
Государством ранее неоднократно предоставлялась возможность гражданам узаконить свою недвижимость. Получается данные граждане не использовали возможности по законному оформлению гаражей, тем самым не платят налоги.
Государством ранее неоднократно предоставлялась возможность гражданам узаконить свою недвижимость. Получается данные граждане не использовали возможности по законному оформлению гаражей, тем самым не платят налоги.
Для объективности, изучил материалы, как я понял, что под легализацию ранее металлические гаражи не попадали. Как отмечал выше, объекты, в том числе металлические гаражи незаконно занимающие городские земли, следует убирать.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:37
Лиля выше привела заметку, где незаконно установленные строения убирают в г.Семее Аналогично и в Шымкенте поступают.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:41
Цитата:
С этим уже разобрались. Осталось разобраться с тем, кто имеет право или должен это делать. Сам по себе гараж все ещё чья-то собственность, пусть даже и незаконно занимающая землю. Это такое же движимое имущество, как и автомобиль, припаркованный в неположенном месте. И эвакуировать автомобиль могут только компетентные службы.
Kairat stayer:
металлические гаражи незаконно занимающие городские земли, следует убирать.
металлические гаражи незаконно занимающие городские земли, следует убирать.
С этим уже разобрались. Осталось разобраться с тем, кто имеет право или должен это делать. Сам по себе гараж все ещё чья-то собственность, пусть даже и незаконно занимающая землю. Это такое же движимое имущество, как и автомобиль, припаркованный в неположенном месте. И эвакуировать автомобиль могут только компетентные службы.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:44
Цитата:
Строения, я так понимаю, это капитальные гаражи с фундаментом? Под них оформляется земля, и вся процедура совсем другая, в целом.
Kairat stayer:
Лиля выше привела заметку, где незаконно установленные строения убирают в г.Семее Аналогично и в Шымкенте поступают.
Лиля выше привела заметку, где незаконно установленные строения убирают в г.Семее Аналогично и в Шымкенте поступают.
Строения, я так понимаю, это капитальные гаражи с фундаментом? Под них оформляется земля, и вся процедура совсем другая, в целом.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:50
Цитата:
Я там специально поставил!, гараж. Что б на зло)
maxsaf:
Я там специально поставил!, гараж. Что б на зло)
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:54
Цитата:
Наверняка есть такой закон, который вывернет твои карманы на изнанку)
Vit:
Я там специально поставил!, гараж. Что б на зло)
Я там специально поставил!, гараж. Что б на зло)
Наверняка есть такой закон, который вывернет твои карманы на изнанку)
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:58
Цитата:
В своём посте за номером 19, Лиля отметила, что в предписаниях указано, в течение месяца владельцам гаражей необходимо было демонтировать или написать заявления на узаконивания.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.04.2023 - 11:59]
maxsaf:
Строения, я так понимаю, это капитальные гаражи с фундаментом? Под них оформляется земля, и вся процедура совсем другая, в целом.
Строения, я так понимаю, это капитальные гаражи с фундаментом? Под них оформляется земля, и вся процедура совсем другая, в целом.
В своём посте за номером 19, Лиля отметила, что в предписаниях указано, в течение месяца владельцам гаражей необходимо было демонтировать или написать заявления на узаконивания.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.04.2023 - 11:59]
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:59
Цитата:
maxsaf:Нету такого закона. Она в акимат писала, потом в нг . Тут куча спецов помагальщиков . Не кто так и не смог. Ладно уберёт. Я ж потом опять поставлю напротив окон)
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 12:13
Цитата:
Так, мы уже второй день доморощенные разбираемся, в постах за номерами 14 и 16, ранее обсуждали, эти моменты.
Вы из-за три девять земель, только сегодня подключились. Конечно похвально, но, нужно-же поросторопнее быть, да и нам зачем по новой, несколько раз разбираться?
maxsaf:
С этим уже разобрались. Осталось разобраться с тем, кто имеет право или должен это делать. Сам по себе гараж все ещё чья-то собственность, пусть даже и незаконно занимающая землю. Это такое же движимое имущество, как и автомобиль, припаркованный в неположенном месте. И эвакуировать автомобиль могут только компетентные службы.
С этим уже разобрались. Осталось разобраться с тем, кто имеет право или должен это делать. Сам по себе гараж все ещё чья-то собственность, пусть даже и незаконно занимающая землю. Это такое же движимое имущество, как и автомобиль, припаркованный в неположенном месте. И эвакуировать автомобиль могут только компетентные службы.
Так, мы уже второй день доморощенные разбираемся, в постах за номерами 14 и 16, ранее обсуждали, эти моменты.
Вы из-за три девять земель, только сегодня подключились. Конечно похвально, но, нужно-же поросторопнее быть, да и нам зачем по новой, несколько раз разбираться?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1834
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 13:13
Жана Казахстан, что выбирали то и получили
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 13:51
Цитата:
saba:Че не так? Жана Казахстан это не означает что нужно убрать гаражи из дворов. )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 08.08.12
- Сообщений:
- 1467
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 13:52
а при чем тут земельная инспекция, данные гаражи являются движим имуществом. Предписание которые выдала зем инспекция - незаконны, исключительно с юр точки зрения. Поэтому собственники данных гаражей, не обращают внимание на данные предписания.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 14:18
Куда надо сголосавать за то что б гаражи остались там где они стоят?
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