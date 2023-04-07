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≡ «Когда очередь продвинется?!» - Сирота судится с акиматом из-за жилья в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46540
«Когда очередь продвинется?!» - Сирота судится с акиматом из-за жилья в Костанае
Отправлено: 07.04.23 - 11:48
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- В законе указано, что жилье по этой категории предоставляется до 29 лет. В очереди еще 800 человек, такими темпами я могу не успеть! - высказал свои опасения Конакбаев. - Почему те, кто встал в очередь в 2010 году, уже получили квартиры, а я еще нет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17508
Re: «Когда очередь продвинется?!» - Сирота судится с акиматом...
Отправлено: 07.04.23 - 11:48
#1
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Цитата:
Почему те, кто встал в очередь в 2010 году, уже получили квартиры, а я еще нет?

Видимо потому что 2010 год наступил раньше 2013-го 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12145
Re: «Когда очередь продвинется?!» - Сирота судится с акиматом...
Отправлено: 07.04.23 - 12:11
#2
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Цитата:
maxsaf:

Да это либералы ломают нашу спокойную жизнь. У меня наши спокойно живут. Замуж вышли . Кв дали. Пенсию по инвалидности дают. Брешет он Чистой воды . Брешет. Так и пенсы которые плачут, типа денег нету а сами в огороде под помидорами закопали.пару лямов.
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