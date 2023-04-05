Отправлено: - 12:13

maxsaf:

С этим уже разобрались. Осталось разобраться с тем, кто имеет право или должен это делать. Сам по себе гараж все ещё чья-то собственность, пусть даже и незаконно занимающая землю. Это такое же движимое имущество, как и автомобиль, припаркованный в неположенном месте. И эвакуировать автомобиль могут только компетентные службы.

Цитата:Так, мы уже второй день доморощенные разбираемся, в постах за номерами 14 и 16, ранее обсуждали, эти моменты.Вы из-за три девять земель, только сегодня подключились. Конечно похвально, но, нужно-же поросторопнее быть, да и нам зачем по новой, несколько раз разбираться?