Отправлено: - 11:41

Kairat stayer:

металлические гаражи незаконно занимающие городские земли, следует убирать.

Цитата:С этим уже разобрались. Осталось разобраться с тем, кто имеет право или должен это делать. Сам по себе гараж все ещё чья-то собственность, пусть даже и незаконно занимающая землю. Это такое же движимое имущество, как и автомобиль, припаркованный в неположенном месте. И эвакуировать автомобиль могут только компетентные службы.