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≡ Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46536
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
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Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4112
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:14
#30
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Цитата:
maxsaf:
узаконена, остальное второстепенно. Металлический гараж по конструкции является временным строением, не связанным с земельным участком, на котором он стоит. Земельный участок под ним не оформляют ни в частную собственность, ни в аренду (землепользование).


Гуглите далее, необходимо оформить землю под металлический гараж.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12140
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:24
#31
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Цитата:
maxsaf:
Смотря как к этому подойти! Подходит например женщина и орёт. В крике не че не понятно че она хотела. В крике я ток например понял что она хочет своё машину в мой гараж поставить)
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4112
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:33
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
Государством ранее неоднократно предоставлялась возможность гражданам узаконить свою недвижимость. Получается данные граждане не использовали возможности по законному оформлению гаражей, тем самым не платят налоги.


Для объективности, изучил материалы, как я понял, что под легализацию ранее металлические гаражи не попадали. Как отмечал выше, объекты, в том числе металлические гаражи незаконно занимающие городские земли, следует убирать.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4112
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:37
#33
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Лиля выше привела заметку, где незаконно установленные строения убирают в г.Семее Аналогично и в Шымкенте поступают.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17508
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:41
#34
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Цитата:
Kairat stayer:
металлические гаражи незаконно занимающие городские земли, следует убирать.

С этим уже разобрались. Осталось разобраться с тем, кто имеет право или должен это делать. Сам по себе гараж все ещё чья-то собственность, пусть даже и незаконно занимающая землю. Это такое же движимое имущество, как и автомобиль, припаркованный в неположенном месте. И эвакуировать автомобиль могут только компетентные службы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17508
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:44
#35
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Цитата:
Kairat stayer:
Лиля выше привела заметку, где незаконно установленные строения убирают в г.Семее Аналогично и в Шымкенте поступают.

Строения, я так понимаю, это капитальные гаражи с фундаментом? Под них оформляется земля, и вся процедура совсем другая, в целом.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12140
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:50
#36
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Цитата:
maxsaf:

Я там специально поставил!, гараж. Что б на зло)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17508
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:54
#37
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Цитата:
Vit:
Я там специально поставил!, гараж. Что б на зло)

Наверняка есть такой закон, который вывернет твои карманы на изнанку)
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