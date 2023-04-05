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≡ Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46536
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
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Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4858
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 16:16
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
возможно хозяевам гаражей, местным органам власти следует вручить предписания, чтобы убрали своё имущество, с указанием конкретных сроков. В случае не исполнения предписания, вывезти самим. Если, отдельные гаражи бесхозные, решением суда объявит их таковыми и также местным органам власти вывезти.

Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев,земельная инспекция выдала 9 предписаний(из них только 1 убрал гараж)2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)3 гаража стоят на частной территории(владелец этой земли человек адекватный и думаю сам должен решать,когда владельцев с гаражами попросить покинуть его территорию).
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4112
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 18:27
#16
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Цитата:
kbkz1980:
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.


В их компетенцию не входит вывоз незаконно установленных гаражей. Наверняка в предписаниях не указано, что в случае отказа вывоза гаражей хозяевами, они будут принудительно вывезены. В общем предписания нужно составить грамотно, желательно, с ссылками на нормативные документы регламентирующие и регулирующие данную сферу деятельности. На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).

Цитата:
kbkz1980:
2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)


Если не идут на контакт, тогда на мой взгляд, представителю государственного органа, следует составить акт или в копиях предписаний указать, что граждане отказываются получить предписания. Законопослушным гражданам понятно-же, что требования предписания нужно исполнять. Возможно предусмотрены и меры наказания, таких не законопослушных граждан.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4112
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 18:42
#17
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Цитата:
kbkz1980:
Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев...


Получается земля для установки не отводилась. Скорее всего, у части из них нет документов на эти гаражи, так со слов сказали, что они им принадлежать.


Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).


Если вывозить, в последующем выставить счёт владельцам гаражей, чтобы компенсировали расходы.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4858
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 19:57
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
Получается земля для установки не отводилась. Скорее всего, у части из них нет документов на эти гаражи, так со слов сказали, что они им принадлежать.

Не у части,а у ВСЕХ НЕТ ДОКУМЕНТОВ.
Для начала я была на приёме с депутатами в партии Аманат,где мне объяснили весь ход моих действий.Потом заявление и т.д.
Сейчас,когда у земельной инспекции нет полномочий на контрольную проверку их предписаний,думаю Акимат должен обратить внимание на затянутость этой проблемы.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4858
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 20:07
#19
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Цитата:
Kairat stayer:
Наверняка в предписаниях не указано, что в случае отказа вывоза гаражей хозяевами, они будут принудительно вывезены. В общем предписания нужно составить грамотно, желательно, с ссылками на нормативные документы регламентирующие и регулирующие данную сферу деятельности. На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).

Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1778
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 20:30
#20
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Цитата:
kbkz1980:

Если не боитесь и есть единомышленники. То просто скиньтесь, наймите бульдозер и с большегрузом. И снесите всю эту хренотень, начисто. Если не законно построены, то и возможности обвинить в чём либо нет. "уборка территории" - субботник, так сказать. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17508
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 22:49
#21
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Цитата:
Эл-починно:
Если не боитесь и есть единомышленники. То просто скиньтесь, наймите бульдозер и с большегрузом. И снесите всю эту хренотень, начисто. Если не законно построены, то и возможности обвинить в чём либо нет. "уборка территории" - субботник, так сказать.

Нельзя бороться с беззаконием незаконными методами. Даже на снос построек нужна лицензия. А вдруг в гараже спит пьяный хозяин?
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Г
Гость
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 23:01
#22
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Как чудесно!
В духе 112-го. С ног, на голову.
Завтра потребуем закрытия хозяйственных магазинов торгующих ножами, ибо ими могут наносить иногда тяжкие телесные повреждения. Проверка законности нахождения аптек, на их законном месте, ибо они торгуют шприцами которые используют наркоманы.
Далее, что!?
:lol:
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4858
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 23:02
#23
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Возможно нашему Акимату есть чему поучиться у коллег из Семея.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24580
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 00:05
#24
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Цитата:
Эл-починно:
. То просто скиньтесь, наймите бульдозер и с большегрузом

У вас там в Германии как?
Неужели потом за это посадят и засудят на миллионы ойро?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4112
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 09:08
#25
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Цитата:
kbkz1980:
Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.


Государством ранее неоднократно предоставлялась возможность гражданам узаконить свою недвижимость.
Получается данные граждане не использовали возможности по законному оформлению гаражей, тем самым не платят налоги.

Хотя, не всем гражданам разрешают во дворе устанавливать гаражи. Вроде, если не ошибаюсь, людям с инвалидностью разрешения дают, чтобы им далеко не ходить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17508
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 09:24
#26
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Цитата:
Kairat stayer:
предоставлялась возможность гражданам узаконить свою недвижимость.

Видимо дело в том, что те гаражи - движимость :lol: Фундамента нет, есть за что краном зацепиться, не особо сложно перевезти. Наврятли эти гаражи попадают под определение "недвижимость". Соответственно, нужно применять другие законы.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12140
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 09:36
#27
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Тут другая проблема. Лиля любит красоту. А у нас люди не привыкли к этому. Поставили ржавый хлам, а если как в Европе. Рядом красивое дерево, брусчатку. Сделать так как юджин. Что б глаза радовались и тогда Лиля не жаловалась а хвасталась бы.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4112
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 09:37
#28
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Цитата:
maxsaf:
Видимо дело в том, что те гаражи - движимость Фундамента нет, есть за что краном зацепиться, не особо сложно перевезти. Наврятли эти гаражи попадают под определение "недвижимость". Соответственно, нужно применять другие законы.


Под гараж отводится земля, которая должна быть узаконена, остальное второстепенно.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17508
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 07.04.23 - 11:01
#29
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Цитата:
Kairat stayer:
Под гараж отводится земля, которая должна быть узаконена, остальное второстепенно.

Металлический гараж по конструкции является временным строением, не связанным с земельным участком, на котором он стоит. Земельный участок под ним не оформляют ни в частную собственность, ни в аренду (землепользование).
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