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Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
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Я робот(Пользователи)
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Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 16:16
Цитата:
Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев,земельная инспекция выдала 9 предписаний(из них только 1 убрал гараж)2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)3 гаража стоят на частной территории(владелец этой земли человек адекватный и думаю сам должен решать,когда владельцев с гаражами попросить покинуть его территорию).
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.
Kairat stayer:
возможно хозяевам гаражей, местным органам власти следует вручить предписания, чтобы убрали своё имущество, с указанием конкретных сроков. В случае не исполнения предписания, вывезти самим. Если, отдельные гаражи бесхозные, решением суда объявит их таковыми и также местным органам власти вывезти.
возможно хозяевам гаражей, местным органам власти следует вручить предписания, чтобы убрали своё имущество, с указанием конкретных сроков. В случае не исполнения предписания, вывезти самим. Если, отдельные гаражи бесхозные, решением суда объявит их таковыми и также местным органам власти вывезти.
Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев,земельная инспекция выдала 9 предписаний(из них только 1 убрал гараж)2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)3 гаража стоят на частной территории(владелец этой земли человек адекватный и думаю сам должен решать,когда владельцев с гаражами попросить покинуть его территорию).
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 18:27
Цитата:
В их компетенцию не входит вывоз незаконно установленных гаражей. Наверняка в предписаниях не указано, что в случае отказа вывоза гаражей хозяевами, они будут принудительно вывезены. В общем предписания нужно составить грамотно, желательно, с ссылками на нормативные документы регламентирующие и регулирующие данную сферу деятельности. На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).
Цитата:
Если не идут на контакт, тогда на мой взгляд, представителю государственного органа, следует составить акт или в копиях предписаний указать, что граждане отказываются получить предписания. Законопослушным гражданам понятно-же, что требования предписания нужно исполнять. Возможно предусмотрены и меры наказания, таких не законопослушных граждан.
kbkz1980:
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.
В их компетенцию не входит вывоз незаконно установленных гаражей. Наверняка в предписаниях не указано, что в случае отказа вывоза гаражей хозяевами, они будут принудительно вывезены. В общем предписания нужно составить грамотно, желательно, с ссылками на нормативные документы регламентирующие и регулирующие данную сферу деятельности. На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).
Цитата:
kbkz1980:
2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)
2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)
Если не идут на контакт, тогда на мой взгляд, представителю государственного органа, следует составить акт или в копиях предписаний указать, что граждане отказываются получить предписания. Законопослушным гражданам понятно-же, что требования предписания нужно исполнять. Возможно предусмотрены и меры наказания, таких не законопослушных граждан.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 18:42
Цитата:
Получается земля для установки не отводилась. Скорее всего, у части из них нет документов на эти гаражи, так со слов сказали, что они им принадлежать.
Цитата:
Если вывозить, в последующем выставить счёт владельцам гаражей, чтобы компенсировали расходы.
kbkz1980:
Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев...
Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев...
Получается земля для установки не отводилась. Скорее всего, у части из них нет документов на эти гаражи, так со слов сказали, что они им принадлежать.
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).
На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).
Если вывозить, в последующем выставить счёт владельцам гаражей, чтобы компенсировали расходы.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 19:57
Цитата:
Не у части,а у ВСЕХ НЕТ ДОКУМЕНТОВ.
Для начала я была на приёме с депутатами в партии Аманат,где мне объяснили весь ход моих действий.Потом заявление и т.д.
Сейчас,когда у земельной инспекции нет полномочий на контрольную проверку их предписаний,думаю Акимат должен обратить внимание на затянутость этой проблемы.
Kairat stayer:
Получается земля для установки не отводилась. Скорее всего, у части из них нет документов на эти гаражи, так со слов сказали, что они им принадлежать.
Получается земля для установки не отводилась. Скорее всего, у части из них нет документов на эти гаражи, так со слов сказали, что они им принадлежать.
Не у части,а у ВСЕХ НЕТ ДОКУМЕНТОВ.
Для начала я была на приёме с депутатами в партии Аманат,где мне объяснили весь ход моих действий.Потом заявление и т.д.
Сейчас,когда у земельной инспекции нет полномочий на контрольную проверку их предписаний,думаю Акимат должен обратить внимание на затянутость этой проблемы.
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 20:07
Цитата:
Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.
Kairat stayer:
Наверняка в предписаниях не указано, что в случае отказа вывоза гаражей хозяевами, они будут принудительно вывезены. В общем предписания нужно составить грамотно, желательно, с ссылками на нормативные документы регламентирующие и регулирующие данную сферу деятельности. На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).
Наверняка в предписаниях не указано, что в случае отказа вывоза гаражей хозяевами, они будут принудительно вывезены. В общем предписания нужно составить грамотно, желательно, с ссылками на нормативные документы регламентирующие и регулирующие данную сферу деятельности. На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).
Я не видела предписаний,на словах пояснили в земельной инспекции,в срок 1 мес владельцы незаконных гаражей должны или демонтировать или подать заявление,чтобы узаконить.Ни того ни другого ими не было сделано.Просто в тихушку гаражи продолжают стоять.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1778
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 20:30
Цитата:
Если не боитесь и есть единомышленники. То просто скиньтесь, наймите бульдозер и с большегрузом. И снесите всю эту хренотень, начисто. Если не законно построены, то и возможности обвинить в чём либо нет. "уборка территории" - субботник, так сказать.
kbkz1980:
Если не боитесь и есть единомышленники. То просто скиньтесь, наймите бульдозер и с большегрузом. И снесите всю эту хренотень, начисто. Если не законно построены, то и возможности обвинить в чём либо нет. "уборка территории" - субботник, так сказать.
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