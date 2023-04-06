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≡ Сезон весенней охоты начался в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46534
Сезон весенней охоты начался в Костанайской области
Отправлено: 06.04.23 - 18:49
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В южном регионе сезон весенней охоты начинается сегодня, 6 апреля. В остальных - стартует 22 апреля. Об этом сообщили в Костанайской областной территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6000
Re: Сезон весенней охоты начался в Костанайской области
Отправлено: 06.04.23 - 18:49
#1
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Птица наверняка худая после перелёта, кости да кожа, что там ловить
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