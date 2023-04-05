Цитата:
kbkz1980:
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.
В их компетенцию не входит вывоз незаконно установленных гаражей. Наверняка в предписаниях не указано, что в случае отказа вывоза гаражей хозяевами, они будут принудительно вывезены. В общем предписания нужно составить грамотно, желательно, с ссылками на нормативные документы регламентирующие и регулирующие данную сферу деятельности. На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).
Цитата:
kbkz1980:
2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)
Если не идут на контакт, тогда на мой взгляд, представителю государственного органа, следует составить акт или в копиях предписаний указать, что граждане отказываются получить предписания. Законопослушным гражданам понятно-же, что требования предписания нужно исполнять. Возможно предусмотрены и меры наказания, таких не законопослушных граждан.