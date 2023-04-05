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≡ Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46534
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
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Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4855
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 16:16
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
возможно хозяевам гаражей, местным органам власти следует вручить предписания, чтобы убрали своё имущество, с указанием конкретных сроков. В случае не исполнения предписания, вывезти самим. Если, отдельные гаражи бесхозные, решением суда объявит их таковыми и также местным органам власти вывезти.

Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев,земельная инспекция выдала 9 предписаний(из них только 1 убрал гараж)2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)3 гаража стоят на частной территории(владелец этой земли человек адекватный и думаю сам должен решать,когда владельцев с гаражами попросить покинуть его территорию).
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4107
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 18:27
#16
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Цитата:
kbkz1980:
У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.


В их компетенцию не входит вывоз незаконно установленных гаражей. Наверняка в предписаниях не указано, что в случае отказа вывоза гаражей хозяевами, они будут принудительно вывезены. В общем предписания нужно составить грамотно, желательно, с ссылками на нормативные документы регламентирующие и регулирующие данную сферу деятельности. На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).

Цитата:
kbkz1980:
2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)


Если не идут на контакт, тогда на мой взгляд, представителю государственного органа, следует составить акт или в копиях предписаний указать, что граждане отказываются получить предписания. Законопослушным гражданам понятно-же, что требования предписания нужно исполнять. Возможно предусмотрены и меры наказания, таких не законопослушных граждан.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4107
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 06.04.23 - 18:42
#17
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Цитата:
kbkz1980:
Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев...


Получается земля для установки не отводилась. Скорее всего, у части из них нет документов на эти гаражи, так со слов сказали, что они им принадлежать.


Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд нужен комплексный подход, с привлечением местными органами власти других субъектов, у которых есть техника для вывоза незаконно установленных гаражей (автокран, грузовые машины).


Если вывозить, в последующем выставить счёт владельцам гаражей, чтобы компенсировали расходы.
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