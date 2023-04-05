Отправлено: - 16:16

Kairat stayer:

возможно хозяевам гаражей, местным органам власти следует вручить предписания, чтобы убрали своё имущество, с указанием конкретных сроков. В случае не исполнения предписания, вывезти самим. Если, отдельные гаражи бесхозные, решением суда объявит их таковыми и также местным органам власти вывезти.



Цитата:Из всей гаражной "архитектуры"участковыми установлено 15 владельцев,земельная инспекция выдала 9 предписаний(из них только 1 убрал гараж)2 владельца-не получили акт первичной проверки(не шли на контакт с земельной инспекцией)3 гаража стоят на частной территории(владелец этой земли человек адекватный и думаю сам должен решать,когда владельцев с гаражами попросить покинуть его территорию).У меня нет притензий к участковым и земельной инспекции-они проделали работу.Я просто хочу видеть результат.Сроки предписаний уже прошли.