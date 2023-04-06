Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 29% влажность
  • З, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок пр. Абая в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46533
Как общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок пр. Абая в Костанае?
Отправлено: 06.04.23 - 16:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Схемы объезда автобусов девяти маршрутов в связи с началом ремонта на пр. Абая опубликовала служба Ikomek. Напомним, средний ремонт на проспекте начался сегодня, 6 апреля.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9089
Re: Как общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый...
Отправлено: 06.04.23 - 16:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, спросите в ватсапе у акимата, где будут остановки на ул.Чкалова в промежутке между пр.Абая и ул.Арыстанбекова? Там бы хоть какой-то колышек с тряпочкой вбили что ли...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24569
Как общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок пр. Абая в Костанае?
Отправлено: 06.04.23 - 16:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже закрыли?
Хм..
На Рудный это наверно лучше по Карбышева что ли гнать?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS