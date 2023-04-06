Re: Как общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый...

Отправлено: - 16:09

Редакция, спросите в ватсапе у акимата, где будут остановки на ул.Чкалова в промежутке между пр.Абая и ул.Арыстанбекова? Там бы хоть какой-то колышек с тряпочкой вбили что ли...