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Как общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок пр. Абая в Костанае?
Как общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок пр. Абая в Костанае?
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