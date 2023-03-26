Отправлено: - 11:44

Гога:

Ну как же свои пять копеек не вставить !

[Исправлено: Gljuk, 02.04.2023 - 11:52]

Цитата:А что?Мне например не особо нравится, когда ваши дети играют в бутылочку и там стоит выбор, унитаз, стиральная машинка или мобилизация..Так что думаю лучше домбра..Казахстан все таки мирная страна, как и люди в нем.