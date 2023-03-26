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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 553 из 553«1...551552553
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25792
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 14:08
#8281
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Церковь. Её видно со всех
сторон города... :lol: :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 16:27
#8282
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Я так понял многоуважаемый Дракон, Вы тоже как и я не постигли всех хитростей компьютерных технологий? Иначе как объяснить , что церковь появляется под ником 111
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25792
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 17:23
#8283
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Цитата:
saba:

Да, точно так... :lol: :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3420
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 17:56
#8284
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Когда из твоей Гаваны уплыл я вдаль,
Лишь ты угадать сумела мою печаль.
Заря золотила ясных небес края,
И ты мне в слезах шепнула, любовь моя...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25792
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.03.23 - 23:17
#8285
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Цитата:
таноми52:
И ты мне в слезах шепнула,

что любишь - меня!...
:lol: :oops:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.23 - 10:11
#8286
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Цитата:
drakon:
Да, точно так.

:-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3420
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.03.23 - 17:55
#8287
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Глубокое ретро нашла!


Музыкант,на балалайке
Танго русское сыграй!
Пусть его подхватят чайки,
Унесут в далёкий край.

Струны ритмами наполнят,
Мою душу до конца.
И нечаянно напомнят
Тень забытого лица.

Почему именно русское танго? Вопрос...
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25792
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.03.23 - 18:58
#8288
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Цитата:
таноми52:
Почему именно русское танго?

На балалайке, только
русские - играют... :lol: :oops:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3420
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.23 - 09:00
#8289
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Цитата:
drakon:
На балалайке, только русские - играют.


То есть, герой хотел услышать именно балалайку?
Или РУССКОЕ ТАНГО?
Или он хотел провести параллель своих чувств с чувствами, так часто звучащими в русской музыке - любовь, тоска, печаль ("тень забытого лица"!)?
У испанцев страсть, у итальянцев - любовь и нежность превалируют, а у русских - печаль-тоска (как у Пушкина:"Короче: русская хандра им овладела понемногу; Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел."
:-) ;-)
Ты когда-нибудь слышал танго в исполнении балалайки?


[Исправлено: таноми52, 30.03.2023 - 09:03]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.23 - 20:10
#8290
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Цитата:
drakon:
На балалайке, только русские - играют...

ну да, плюс самовар, косоворотка, медведи...
///Получив образование в Москве, в училище им. Гнесиных, Цитому Китагава создал в Японии «Токийский балалаечный ансамбль», в состав которого входило около 40 музыкантов.///
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.23 - 21:13
#8291
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Цитата:
drakon:
На балалайке, только русские

И Амирка играет

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25792
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.04.23 - 21:21
#8292
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Цитата:
111:
И Амирка играет

Амирка, привет... :lol: :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7523
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.04.23 - 02:08
#8293
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Цитата:
111:
И Амирка играет

---Ну как же свои пять копеек не вставить !! :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.04.23 - 11:44
#8294
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Цитата:
Гога:
Ну как же свои пять копеек не вставить !

А что?
Мне например не особо нравится, когда ваши дети играют в бутылочку и там стоит выбор, унитаз, стиральная машинка или мобилизация..
Так что думаю лучше домбра..
Казахстан все таки мирная страна, как и люди в нем.

[Исправлено: Gljuk, 02.04.2023 - 11:52]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25792
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.23 - 15:17
#8295
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Чистый Четверг у нас - сегодня... :oops:
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