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≡ В новом Правительстве РК сменились руководители только двух...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46532
В новом Правительстве РК сменились руководители только двух...
Отправлено: 06.04.23 - 15:05
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В новом Правительстве РК сменились руководители только двух министерств. На своем посту остался и премьер-министр, кандидатуру которого выдвинула победившая на выборах партия. Будет ли этот кабмин успешнее предыдущего?
Результаты опроса

самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
576
Re: В новом Правительстве РК сменились руководители только двух...
Отправлено: 06.04.23 - 15:05
#1
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Цитата:
Будет ли этот кабмин успешнее предыдущего


Так уже понятно, что обязательно будет успешнее. Вон, из последнего, успешно борются с ценами на ГСМ. Низкими. :lol:
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